Klettern, Fitness, Yoga und Schwimmen: Der Investor rührt mit der grossen Kelle an. Es gibt aber auch Kritik.

Ein Sportzentrum für die Bevölkerung von Andermatt: Das hatte Investor Samih Sawiris bereits seit längerem versprochen. Im Masterplan seines Resorts war davon bereits 2008 die Rede. Erst jetzt wird das Vorhaben allerdings in die Tat umgesetzt.

Die Andermatt Swiss Alps AG hat grosse Pläne. Im Sportzentrum soll ein umfassendes Angebot entstehen unter anderem mit Klettern, Fitness, Yoga, mit einem Familienbad inklusive Aussenbad, mit Padel-Plätzen und einem Restaurant.

Wir wollten uns nicht mit einer Minimallösung zufriedengeben.

Damit wird das Sportzentrum deutlich grösser als ursprünglich geplant. «Wir wollten uns nicht mit einer Minimallösung zufriedengeben», wird Samih Sawiris, Verwaltungsratspräsident der Andermatt Swiss Alps AG, in einer Medienmitteilung zitiert. Das Sportzentrum solle der Bevölkerung und den Gästen des Resorts gleichermassen Nutzen bringen.

Legende: In der Aussenzone des Sportzentrums sollen im Winter und im Sommer verschiedene Anlässe stattfinden können (Visualisierung). Andermatt Swiss Alps AG

Die Sportzone, auf der das neue Zentrum zu stehen kommt, soll die beiden Dorfteile Andermatt Dorf und Andermatt Reuss stärker verbinden. Auch Ideen aus der Bevölkerung seien in die Planung eingeflossen. Die Bauarbeiten sollen 2027 beginnen. Die Eröffnung ist für spätestens 2033 vorgesehen. Über die geplanten Kosten macht Andermatt Swiss Alps keine Angaben.

Ich finde diese Verzögerung problematisch.

Ursprünglich stellte Samih Sawiris in Aussicht, dass das Sportzentrum bis 2013 gebaut sei. Heute befindet sich am vorgesehenen Standort allerdings immer noch ein trister Parkplatz. Der ehemalige Urner Landrat und Andermatter Ludwig Loretz kann das nicht nachvollziehen: «Ich finde diese Verzögerung problematisch», sagt er gegenüber SRF.

Legende: Die geplante Kletterhalle soll auch der lokalen Bevölkerung zugute kommen (Visualisierung). Andermatt Swiss Alps AG

Die Bevölkerung habe lange auf dieses Sportzentrum warten müssen. Das Sportzentrum sei wichtig, weil nicht alle Einheimischen von der Entwicklung von Andermatt profitierten. «Andermatt ist ein teurer Ort geworden und die Bevölkerung merkt das im täglichen Leben», so Loretz. Ein solches Sportzentrum könne deshalb einen konkreten Mehrwert für die lokale Bevölkerung schaffen.

Für Samih Sawiris stimmt das Projekt erst jetzt

Samih Sawiris begründet die Verzögerung mit Anpassungen am Projekt: «Jedes Mal, wenn wir mit der Planung anfangen wollten, hatte ich ein schlechtes Gefühl», sagt Sawiris gegenüber SRF. Er habe jedes Mal den Eindruck gehabt, das sei viel zu wenig für Andermatt und die Bevölkerung von Andermatt.

Nun sei der Zeitpunkt gekommen, um ein Projekt zu realisieren, auf das Andermatt Swiss Alps tatsächlich stolz sein könne. Es habe zwar schon beträchtlich Zeit gebraucht, aber das Warten habe sich gelohnt, ist Samih Sawiris überzeugt.