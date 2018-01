Tarmed dient der Abrechnung von ambulanten ärztlichen Leistungen in Arztpraxen und Spitälern mit einem Einzelleistungstarif. Er umfasst über 4000 Positionen. Tarmed ist seit 2004 in Kraft und es ist unbestritten, dass das Tarifsystem einer Revision unterzogen werden soll. Jedoch konnten sich die Tarifpartner bisher nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen, deshalb nutzte der Bundesrat seine subsidiäre Kompetenz und erliess Anpassungen, die seit dem 1. Januar 2018 in Kraft sind. Es handelt sich jedoch um eine Übergangslösung. Die Tarifpartner verhandeln weiterhin über eine Gesamtrevision.