Die Schweizer Zuckerrübenernte ergibt nur einen kleinen Teil an biologisch produzierten Rüben.

Zwar werden diesen Herbst in der Zuckerfabrik Frauenfeld voraussichtlich 45'000 Tonnen Biorüben zu Zucker verarbeitet. Der grösste Teil davon stammt aber aus Deutschland und wird auch vorwiegend wieder dorthin verkauft. Nur 1000 Tonnen stammen aus der Schweiz.

Schweizer Biorüben-Produzenten sagen gegenüber SRF, sie bräuchten zehnmal mehr Arbeitsstunden als herkömmliche Rübenproduzenten. Der Verkaufspreis betrage allerdings nur rund das Dreifache.

Wegen der sinkenden Zuckerpreise pflanzen immer weniger einheimische Bauern Zuckerrüben an. Mit dem Bio-Label könnten sie nun ihr Einkommen wieder aufbessern.

Pro Tonne Bio-Zuckerrüben gibt es in diesem Jahr 160 Franken. Das sind 30 Franken mehr als im letzten Jahr. So sollen schon bald mehr Schweizer Zuckerrüben-Bauern dazu gebracht werden, auf Bio umzustellen, sagt der Leiter der Zuckerfabrik Frauenfeld. Die Nachfrage nach Bio-Zucker wächst in der Schweiz.