Cavusoglu will am Sonntag die Schweiz besuchen. Er will für die Verfassungsreform bei Schweiz-Türken werben.

Wirbel um Besuch von Mevlüt Cavusoglu 1:07 min, aus Tagesschau am Vorabend vom 8.3.2017

Der türkische Aussenminister Cavusoglu will am Sonntag in die Schweiz kommen, um in der Nähe des Flughafens Zürich die türkischen Generalkonsuln treffen, die in der Schweiz und in Österreich tätig sind. Anschliessend wird er sich mit Mitgliedern der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz austauschen.

Zusatzinhalt überspringen Auftritt abgesagt In Rotterdam hat Mevlüt Cavusoglu eine geplante Wahlkampfveranstaltung abgesagt. Der Vermieter habe die Erlaubnis zur Nutzung der Räumlichkeiten zurückgezogen.

Cavusoglu kommt auch in die Schweiz, um für die Verfassungsreform bei Schweiz-Türken zu werben. Mitte April stimmt die Türkei über eine umstrittene neue Verfassung ab, die Präsident Erdogan deutlich mehr Macht geben will.

Der Besuch wirbelt in der Schweiz Staub auf. Nicht zuletzt deshalb, weil es in Deutschland und auch andern Ländern grossen Ärger wegen ähnlicher Veranstaltungen gab.

Ist ein türkischer Abstimmungs-Kampf in der Schweiz erlaubt? Roland Rino Büchel (SVP/SG) von der Aussenpolitische Kommission (APK-N) sagt gegenüber der «Tagesschau»: «Die APK ist in grosser Mehrheit der Meinung, dass man keine Propaganda in der Schweiz will. Wir werden das in der nächsten Sitzung diskutieren.» Ob der Anlass allerdings tatsächlich verboten wird, bleibt offen.

Sicherheitsbedenken auch in Zürich

Auch der Zürcher Regierungsrat will einen türkischen Wahlkampf in der Schweiz verhindern. Er hat beim Bundesrat interveniert. Man erachte die Durchführung der Veranstaltung als «nicht verantwortbar» und habe «allergrösste Sicherheitsbedenken».

Die Sicherheitsdirektion rechnet «in jedem Fall mit massiven Kundgebungen» und selbst ein grosses Polizeiaufgebot könne nicht gewährleisten, dass die Veranstaltung unter Einhaltung von Ruhe und Ordnung über die Bühne gehen könne. Deshalb solle die Veranstaltung abgesagt werden.

EDA hält Meinungsfreiheit hoch

Auf die Frage, ob Cavusoglu bei den Türken in der Schweiz für die Annahme der Verfassungsreform in der Türkei werben wolle, schrieb das EDA, die Schweiz lege «grossen Wert auf die Meinungsäusserungsfreiheit».

Dies teile sie auch den türkischen Behörden im Rahmen des regelmässigen bilateralen Dialogs immer wieder mit. Sie erwarte von den türkischen Behörden, dass auch sie die Meinungsäusserungsfreiheit gleichermassen respektieren.