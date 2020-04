Im «Puls»-Studiogespräch beantwortet Tanja Krones, klinisch-medizinische Ethikerin am Universitätsspital Zürich und Spezialistin für erweiterte Patientenverfügungen, Fragen zum Thema.

SRF: Wenn bereits eine Patientenverfügung vorliegt, ist dann nicht bereits geregelt, wie jemand bei einer Coronainfektion noch behandelt werden soll?

Tanja Krones: Eben leider nicht. Sehr viele Patientenverfügungen, die im Internet zum Download angeboten werden, enthalten Formulierungen wie «Wenn ich am Sterben bin…», «Wenn ich pflegebedürftig bin…», «Wenn ich ganz sicher urteilsfähig bin, dann möchte ich…». Und das hilft in solchen Situationen nicht. Dann kommt es auch vor, dass man seine Einstellung hinterfragt und die Meinung ändert, wenn man nach einem Gespräch mit einer Fachperson versteht, worum es eigentlich geht.

Ist das ein Corona-spezifisches Problem oder gibt es auch sonst mit den klassischen Patientenverfügungen Unsicherheiten?

Das qualifizierte, ärztliche Gespräch ist halt wichtig, um wirklich zu verstehen, wie gerne ein Mensch lebt. Wie bedauerlich es wäre, morgen nicht mehr da zu sein. Wir hören zum Beispiel oft den Satz «Ich möchte nicht an die Schläuche.» Dann fragen wir: «Was wäre, wenn Sie jetzt einen Bienenstich hätten und der ein Notfall ist? Würden Sie dann nicht für kurze Zeit ins Spital wollen, da ja eine Heilungschance besteht?» Solche Aspekte muss man in diesen Gesprächen klären: Es braucht ärztliche Notfallanordnungen.

Was muss man denn tun, damit ganz klar ist, was ich genau will? Bei einem Bienenstich oder bei Corona, wenn ich noch nicht am Ende meines Lebens bin?

Wenn Sie schon eine ältere Patientenverfügung haben, dann sprechen Sie mit ihrem Hausarzt. Fragen Sie ihn, ob die Patientenverfügung ausreicht und sagen Sie, dass Sie gerne eine Notfallanordnung hätten. Das lässt sich auch telemedizinisch tun.

Gibt es einen Druck auf ältere Menschen, dass sie jetzt auf Behandlungen verzichten sollen?

Das ist durchaus möglich. Und gerade deshalb ist auch diese Vorausplanung so wichtig. Damit man festhalten kann: Ich habe noch viel Lebenswillen, auch wenn ich hochbetagt bin. Ich möchte wirklich ins Spital und vielleicht auch auf die Intensivstation. Dann muss der Arzt sagen, ob das auch möglich ist. Deswegen braucht es diesen Dialog.

Es ist erstaunlich, dass bei der Befragung im Altersheim nur 6 der 50 Bewohnerinnen und Bewohner auf die Intensivstation gehen würden. Ist das repräsentativ?

Das verwundert mich gar nicht. Wir haben bei unserer Studie am Unispital in Zürich schwerkranke Menschen – hochbetagte und junge – gefragt und niemand, wirklich niemand, wollte auf der Intensivstation sterben. Ärztinnen und Ärzte übrigens auch nicht.

Dem Willen müssen sich dann auch die Angehörigen beugen? Selbst wenn sie anderer Ansicht sind?

Diese Konfliktsituation kommt daher, dass man nicht miteinander darüber gesprochen hat. Dabei braucht es auch die professionelle Hilfestellung, damit die richtigen Fragen gestellt werden. So lässt sich die Konfliktsituation mitten in der Krise ganz häufig vermeiden.

Das Gespräch führte Daniela Lager.