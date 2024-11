Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit kann aufgrund fehlender Daten nicht sagen, ob die Fische in der Schweiz im Laufe der Zeit belasteter geworden sind. Fest steht, dass nicht nur PFAS-Chemikalien den Fischen, Fischern und Konsumenten zusetzen. In Fischen wurden auch schon giftige PCB-Rückstände gefunden. In der Schweiz sind PCB seit 1986 verboten. Auch Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel können in Fischen nachgewiesen werden.