Der Bund will bis zum Sommer ein einheitliches, fälschungssicheres und international anerkanntes Covid-Zertifikat entwickeln. Das gab er am 22. April bekannt. Es seien zwei technische Varianten im Gespräch, heisst es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Link öffnet in einem neuen Fenster. Bis Mitte Mai wolle man sich für eine der beiden Varianten entscheiden.

Das Zertifikat sollen alle geimpften, genesenen oder zeitnah negativ getesteten Personen erhalten können. Die Daten sollen nur auf diesem Zertifikat bei der betroffenen Person gespeichert werden. Das Zertifikat wird es sowohl auf dem Smartphone als auch in Papierform geben. Gültig wird es nur zusammen mit einem Pass oder einer Identitätskarte sein.

Das Covid-Zertifikat soll für die Ein- und Ausreise in andere Länder verwendet werden können und mit internationalen Lösungen kompatibel sein. Mit dem Zertifikat soll es gemäss Bundesrat Alain Berset zudem weitere Privilegien für Getestete, Geimpfte und Genesene geben.