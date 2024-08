2022 wurde ein Mann in Winznau SO erschossen. Am Mittwoch läuft der Gerichtsprozess, der ein mögliches Motiv offenbarte.

Mann tötet Bekannten in Winznau: War es Mord?

Im September 2022 wurde ein 60-jähriger Mann in Winznau SO brutal getötet.

Ein mutmasslicher Täter wurde kurz darauf verhaftet.

Der 28-Jährige steht am Mittwoch vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen.

Als Motiv für die Tat könnte ein Missbrauch des Täters stehen, als dieser minderjährig war.

Die Staatsanwaltschaft beschreibt die Tat als skrupellos. Der Beschuldigte habe das Opfer mit Händen und Füssen gegen Kopf und Oberkörper getreten und geschlagen. Zudem habe er Gewalt gegen den Hals des Opfers ausgeübt. Er habe mit einem Revolver unmittelbar rechts neben dem After des Opfers angesetzt und abgedrückt. Er hätte ihn vorsätzlich töten wollen, heisst es in der Anklageschrift. Der Beschuldigte habe sein Ziel beharrlich verfolgt und sei kaltblütig und grausam vorgegangen.

Der mutmassliche Täter habe das Opfer nach der Tat über den Kiesweg geschleift und ihn dort im Gebüsch liegengelassen, so die Vorwürfe. Das Opfer ist an den schweren Verletzungen verstorben, es ist verblutet. Der verstorbene Mann wurde entkleidet und mit einer Art Abfallsack als T-Shirt draussen aufgefunden. Wann genau das Opfer so «zugerichtet» wurde, sei nicht bekannt, sagt die Staatsanwaltschaft. Der 28-jährige Mann ist geständig.

Sexuelle Übergriffe

Der verstorbene Mann hat gemäss Anklageschrift den Beschuldigten als Minderjährigen während mehreren Jahren sexuell missbraucht. Auch Marihuana und Alkohol seien im Spiel gewesen. «Die sexuellen Handlungen wurden mutmasslich bis zum Tatzeitpunkt fortgeführt.»

Das Opfer sei die einzige Bezugsperson des jungen Mannes gewesen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Abhängigkeitsverhältnis von Täter und Opfer. Er habe die sexuellen Handlungen über sich ergehen lassen, sagt der Beschuldigte. Innerlich habe er die Taten abgelehnt.

Legende: War der langjährige sexuelle Missbrauch Auslöser der Tat? Nun muss das Gericht entscheiden, ob es Mord war oder nicht. Keystone/Christoph Schürpf

Es sei alles aus ihm herausgebrochen, sagte der Beschuldigte vor Gericht. «Meine Wut, alles, was ich über 15 Jahre verdrängt habe, ist wie in einer Explosion aus mir herausgebrochen. Diese Emotionen haben eine wichtige Rolle gespielt», sagte er vor Gericht. Wäre das so passiert, nach einem Streit, wie der Beschuldigte angab, dann könnte das Gericht die Tat auch als Totschlag werten statt als Mord, wie die Staatsanwaltschaft festhält.

Das Opfer hatte gemäss Staatsanwaltschaft wiederholt Besuch von jungen Männern bekommen. Er bot ihnen Drogen an und es sei zu weiteren Übergriffen gekommen.

Aus Haft entlassen, mit Auflagen

Der Beschuldigte wurde mit Auflagen aus der Haft entlassen. Er sei oft mit seiner Familie unterwegs. Er hat einen acht Jahre alten Sohn, arbeitet 70 Prozent und zahlt Alimente. Er wolle sich der Tat stellen, hätte aber einen Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit bevorzugt, sagt er. Zur Tat selber machte der Mann keine Aussagen vor Gericht. Es stehe alles in den Akten.

Die Staatsanwaltschaft verlangt 16 Jahre Haft und eine Verurteilung wegen Mordes oder vorsätzlicher Tötung. Die Rolle des Täters dürfe trotz der Missbrauchsvorwürfe nicht verschwimmen, hiess es im Plädoyer. Der Antrag der Verteidigung ist noch nicht bekannt.

Das Urteil wird am 23. August erwartet.