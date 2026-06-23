Die FDP hat für die Zürcher Regierungsratswahl Andri Silberschmidt und Martin Huber nominiert.

Bereits im 1. Wahlgang setzte sich Silberschmidt mit 145 Stimmen durch und holte sich bei bei 194 Wahlzetteln das absolute Mehr.

Huber setzte sich im 3. Wahlgang mit 82 Stimmen durch und war mit einfachem Mehr gewählt.

Monika Keller kam auf 67 Stimmen und Frank Rühli auf 42.

Im 2. Wahlgang galt noch das absolute Mehr. Die Stimmen verteilten sich dabei ausgeglichen über die drei Kandidierenden. Huber holte 74 Stimmen, Keller 60 und Rühli 55. Das absolute Mehr erreichte dabei niemand. Bei 190 eingereichten Wahlzetteln war einer ungültig.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Nationalrat Andri Silberschmidt (R) und Kantonsrat Martin Huber (L) und sind von der Delegiertenversammlung der FDP als Kandidaten für die Regierungsratswahl 2027 nominiert worden. Filippo Leutenegger (M), ist Präsident der Kantonalpartei. Bildquelle: Keystone /Andreas Becker. 1 / 2 Legende: Nationalrat Andri Silberschmidt (R) und Kantonsrat Martin Huber (L) und sind von der Delegiertenversammlung der FDP als Kandidaten für die Regierungsratswahl 2027 nominiert worden. Filippo Leutenegger (M), ist Präsident der Kantonalpartei. Keystone /Andreas Becker

Bild 2 von 2. Kantonsrat Martin Huber bewarb sich an der Delegiertenversammlung der FDP Zürich für die Nomination. Bildquelle: Keystone / Andreas Becker. 2 / 2 Legende: Kantonsrat Martin Huber bewarb sich an der Delegiertenversammlung der FDP Zürich für die Nomination. Keystone / Andreas Becker Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Wahlen finden im Frühling 2027 statt. Mindestens vier der sieben amtierenden Regierungsrätinnen und Regierungsräte treten nicht mehr an, darunter auch FDP-Vertreterin Carmen Walker Späh.