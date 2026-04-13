Die Zürcher FDP schickt den 32-jährigen Andri Silberschmidt ins Rennen.

Der Nationalrat soll 2027 die abtretende Regierungsrätin Carmen Walker Späh beerben.

Silberschmidts politische Laufbahn führte vom Gemeinderat der Stadt Zürich in den Nationalrat. Wie die FDP mitteilte, hat er in beiden Funktionen wiederholt bewiesen, dass er über die Parteigrenzen hinweg Allianzen schmieden kann. Er sei national vernetzt, im Kanton breit bekannt und spreche mit seiner klaren und nahbaren Art auch Wählerinnen und Wähler ausserhalb der FDP an.

Das Ziel der FDP sind eigentlich zwei Sitze. Eine zweite Kandidatur wird die Partei aber nur dann ins Rennen schicken, sofern es «ausserhalb der bürgerlichen Parteien» zu einer Vakanz kommt, sprich, der parteilose Mario Fehr nicht mehr antritt. Die offizielle Nomination findet am 23. Juni statt.