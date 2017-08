Unspunnenfest in Interlaken Rekordhohe Sicherheitskosten

Noch nie wurde so viel für die Sicherheit am Unspunnenfest gemacht. Die Kosten sind doppelt so hoch wie letztes Mal.

Das Wichtigste in Kürze Für die Sicherheit an einem Unspunnenfest hat man noch nie so viel vorgekehrt wie in diesem Jahr.

Der Festort Interlaken wird jedoch nicht abgeriegelt.

Das Unspunnenfest, vor über 200 Jahren ins Leben gerufen, findet zum zehnten Mal statt. Das Sicherheitskonzept für das Unspunnenfest in Interlaken ist 80 Seiten dick. Nach dem Terroranschlag in Barcelona habe man es nochmals überarbeitet, sagt Philipp Mischler, Chef Sicherheit am Unspunnenfest. «Wir platzieren auf Zufahrtsstrassen Betonelemente, und wir setzen auf eine starke und sichtbare Präsenz der Blaulichtorganisationen mit Polizei in Uniform, Sanität und Feuerwehr.» Rund 200'000 Franken macht der Posten Sicherheit im Budget aus. Das ist doppelt so viel wie beim letzten Unspunnenfest vor elf Jahren. Interlaken ganz abzuriegeln, sei aber kein Thema gewesen, sagt Mischler. Der ganze Ort sei ein Fest-Dorf, es werde sehr viel Bewegung geben. «Wir haben uns auf die Hotspots konzentriert und werden diese absichern.» Grosser Aufmarsch erwartet Auf Strassen und Plätzen im ganzen Ort feiert Interlaken neun Tage lang das Schweizer Brauchtum. Den Auftakt machen an diesem Wochenende die Schwinger und die Steinstösser, allerdings nicht mit dem Original-Unspunnenstein. Der 83,5 Kilogramm schwere Stein wurde 2005 aus einem Interlakner Hotel gestohlen, wo er ausgestellt gewesen war. Seither ist er unauffindbar. « Wir setzen auf eine starke und sichtbare Präsenz der Blaulichtorganisationen Polizei, Sanität und Feuerwehr. » Philipp Mischler

Chef Sicherheit am Unspunnenfest Unter der Woche zeigen dann Hornusser, Schützen, Fahnenschwinger und Alphornbläser ihr Können. Der grosse Publikumsaufmarsch wird beim Finale am nächsten Wochenende erwartet, dem Festumzug, bei dem auch Bundespräsidentin Doris Leuthard erwartet wird.

