13 Kilometer Stau am Gotthard in Richtung Norden

Zum Ende des verlängerten Auffahrts-Wochenendes brauchen die Rückreisenden wieder viel Geduld.

Vor dem Gotthard-Südportal stauten sich die Autos am Sonntagmittag auf einer Länge von 13 Kilometern, was einer Wartezeit von rund drei Stunden entspricht.

Vor dem Gotthard-Tunnel Richtung Norden staut sich der Verkehr ab Biasca (TI) auf rund 13 Kilometern. Eine Umleitungsempfehlung sei nicht möglich, teilte der Verkehrsdienst des TCS auf seiner Internetseite mit. Denn die Ausfahrten Faido und Quinto (TI) seien für den Durchgangsverkehr wegen Verkehrsüberlastung gesperrt.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Biasca und Airolo 15 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 29, 2022

Schon am Mittwoch und Donnerstag hatte es für die Reise in den Süden vor dem Gotthard-Tunnel lange Staus gegeben.

Legende: Lange Staus: Auch auf der A13 im bünderischen Rodels stauen sich die Autos. SRF

Für die Rückreise aus dem Süden ist auch bei der Fahrt über den Simplon-Pass zwischen dem Grenzübergang Gondo (VS) und Gabi bei Simplon Dorf mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

In Goppenstein (VS) beträgt die Wartezeit für den Autoverlad nach Kandersteg (BE) rund 30 Minuten, wie viasuisse mitteilte.