Renato Kalbermatten, Kommunikationschef des VBS, sagt dazu, dass der Nachfolger (oder die Nachfolgerin) nicht unbedingt vom Militär kommen müsse. Bisher hätten aber alle Armeechefs den Grad des Korpskommandanten bekleidet. Dies sei auch sinnvoll, da eine solche Person sich nicht erst sechs Monate in das Dossier einlesen müsse.

Nun spricht Philippe Rebord. Er trete wegen einer Thrombose und medizinischer Eingriffe am Hüftgelenk zurück. Das hatte das VBS bereits in einer Mitteilung kommuniziert.

Der Bundesrat wisse seit dem gestrigen Tag über den Rücktritt Rebords Bescheid, erklärt Amherd. Sie bestätigt eine weitere Änderung in der Armee: Daniel Baumgartner, Chef Ausbildung, wird auf eigenen Wunsch eine neue Funktion übernehmen.

Amherd erklärt, dass Rebords Amtszeit in die wichtige Phase der Armeereform gefallen sei. Diese habe er gut aufgegleist.

8:49

Die Medienkonferenz beginnt. Verteidigungsministerin Viola Amherd ergreift das Wort. Sie respektiere den Entscheid von Rebord und dankt ihm für die rechtzeitige Meldung des Rücktrittes. So lasse sich in Ruhe mit einer Findungskommission ein Nachfolger suchen. Wer in der Findungskommission mitarbeiten wird, sei noch nicht bestimmt. Über die Nachfolge wird der Bundesrat entscheiden.