S17 und S19 betroffen Entgleiste Güterlok schränkt Bahnverkehr in Winterthur ein

20.02.2026, 14:08

  • In der Nähe des Bahnhofs Winterthur ist am Freitagnachmittag eine Güterlok entgleist.
  • Es kommt zu Einschränkungen im Bahnverkehr.
  • Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag um 1 Uhr, wie es in einer Störungsmeldung der SBB heisst.

Bei der betroffenen Güterlok ist eines der Drehgestelle aus den Schienen gesprungen, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Medienstelle der SDA hiess. Personen kamen bei dem Ereignis keine zu Schaden.

Von den Einschränkungen im Zugverkehr sind die S7 und die S19 betroffen.

