- In der Nähe des Bahnhofs Winterthur ist am Freitagnachmittag eine Güterlok entgleist.
- Es kommt zu Einschränkungen im Bahnverkehr.
- Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag um 1 Uhr, wie es in einer Störungsmeldung der SBB heisst.
Bei der betroffenen Güterlok ist eines der Drehgestelle aus den Schienen gesprungen, wie es auf Anfrage von Keystone-SDA bei der Medienstelle der SDA hiess. Personen kamen bei dem Ereignis keine zu Schaden.
Von den Einschränkungen im Zugverkehr sind die S7 und die S19 betroffen.