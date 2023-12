An zwei verschiedenen Orten in der Stadt Sitten sind mehrere Schüsse auf Personen abgegeben worden.

Eine 39-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann starben, eine weitere Frau wurde verletzt, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt.

Der mutmassliche Täter wurde im Laufe des Nachmittags festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der mutmassliche Täter mit seinen Opfern Streit. Die Hintergründe sind noch unklar.

Laut der Kantonspolizei war der Schütze geständig, ruhig und leistete keinen Widerstand bei der Festnahme.

Dank des eingesetzten Polizeidispositivs konnte der mutmassliche Schütze von Agenten der Interkommunalen Polizei von Crans-Montana angehalten werden, als er sich um 15:43 Uhr in der Region St-Léonard aufhielt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er verhaftet, wie die Kapo Wallis mitteilt.

Auf ihrer Website hatte die Kantonspolizei Wallis einen Fahndungsaufruf mit einem Foto des mutmasslichen Täters und einer Beschreibung publiziert. In einem weiteren Aufruf wurde auch ein Auto beschrieben, das der mutmassliche Täter wahrscheinlich benutzte.

Legende: Einsatzkräfte auf einer abgesperrten Strasse. Keystone/LOUIS DASSELBORNE

Personen, die Angaben zum 36-jährigen Mann machen können, sollten sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis melden. Weiter wies die Polizei darauf hin, dass der mutmassliche Täter gefährlich und womöglich bewaffnet sein könnte und man auf keinen Fall versuchen sollte, ihn selbst zu verhaften oder sich ihm zu nähern.

Was die Opfer betreffe, so präzisierte die Polizei in ihrer neuesten Mitteilung, dass es sich hierbei um eine 34-jährige Frau und einen 41-jährigen Mann handle. Beide waren Walliser und im Mittelwallis wohnhaft. Beim verletzten Opfer handelt es sich laut Kapo Wallis um eine 49-jährige Walliserin, wohnhaft in der Region.

Polizei fahndete mit Grossaufgebot

Kurz nach sieben Uhr war bei der Zentrale der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation ein Anruf eingegangen, wonach auf einem Parkplatz in der Rue Oscar-Bider in Sitten eine Person verletzt worden sei. Dies teilte die Walliser Kantonspolizei am Morgen auf ihrer Website mit. Dabei habe es sich um eine Frau gehandelt, die eine tödliche Schussverletzung erlitten habe. Minuten später sei an einem anderen Tatort auch ein Mann erschossen worden, während eine zweite Frau durch einen Schuss verletzt worden sei.

Sofort nach Meldungseingang habe die Kantonspolizei ein grosses Dispositiv errichtet, um den mutmasslichen Täter festzunehmen, teilte diese weiter online mit.

Staatsanwaltschaft hat Untersuchung eingeleitet

Die Familien der Opfer seien informiert und mit einer von der Kantonspolizei organisierten psychologischen Unterstützung betreut worden. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung wegen Mordes subsidiär wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.

Laut verschiedenen Medienberichten handelte es sich bei einem der Tatorte um einen Maler- und Gipserbetrieb in Sitten. Bei den Opfern soll es sich demnach um Angestellte dieses Betriebs handeln.