Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) verzeichnete 2025 Einnahmen von insgesamt rund 23.4 Milliarden Franken.

Die Gesamteinnahmen gingen somit im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück.

Es wurden mehr Betäubungsmitteln und Zigaretten sichergestellt.

Das BAZG hat 2025 insgesamt rund 1.6 Millionen geschmuggelte Zigaretten festgestellt - deutlich mehr als im Vorjahr (2024: 950'000) und doppelt so viele wie noch vor zwei Jahren. Davon wurden rund 1.3 Millionen Zigaretten im Flugverkehr in die Schweiz geschmuggelt und rund 300'000 Zigaretten im Strassenverkehr.

Etwa zwei Drittel der Zigaretten aus dem Flugverkehr wurden am Flughafen Genf sichergestellt. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass viele der Zigaretten aus dem Flugverkehr weiter nach Frankreich geschmuggelt werden sollten. Die Zigaretten im Strassenverkehr hingegen waren vorwiegend für den Schweizer Markt bestimmt und wurden in der Regel an der Ost- und an der Südgrenze festgestellt.

Legende: Das BAZG hat im Jahr 2025 1.6 Millionen geschmuggelte Zigaretten festgestellt. Das sind rund 600'000 mehr als im Vorjahr. Keystone/GABRIELE PUTZU

Zigaretten werden meistens von Einzelpersonen in die Schweiz geschmuggelt. Diese agieren im Auftrag von grösseren, internationalen Netzwerken. Die Strafverfolgung im Bereich des Zigarettenschmuggels schützt die Konsumenten vor zusätzlichen Gesundheitsrisiken, gleichzeitig aber auch den Staat vor kriminellen Organisationen und Gruppierungen.

Leichter Rückgang trotz steigender Einfuhren

Im Jahr 2025 hat das BAZG rund 23.4 Milliarden Franken eingenommen, dieser Wert liegt leicht unter den Einnahmen aus dem Vorjahr (2024: 23.7 Milliarden Franken). Mit diesen Einnahmen aus verschiedenen Steuern und Abgaben, darunter etwa der Mehrwertsteuer und der Mineralölsteuer, trägt das BAZG zu rund einem Drittel der gesamten Bundeseinnahmen bei.

Legende: Ein Mitarbeiter des BAZG und ein Mitarbeiter eines Logistikunternehmens sortieren Pakete für ein mobiles Röntgengerät während einer Schwerpunktkontrolle. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Im Handelswarenverkehr hat das BAZG im Jahr 2025 insgesamt 72.8 Millionen Zollanmeldungen erfasst. Zugenommen haben insbesondere die Einfuhren (2025: 61.2 Millionen / 2024: 58.2 Millionen), was auf den anhaltenden Boom im Online-Handel zurückzuführen ist. Diese Entwicklung zeigt sich auch in den erneut gestiegenen Feststellungen gefälschter Markenware (2025: 11467 / 2024: 8318).

Mehr Betäubungsmittel, Medikamente und Dopingmittel

Im Bereich der Betäubungsmittel verzeichnete das BAZG deutlich mehr Aufgriffe als im Vorjahr: So wurde fast viermal so viel Marihuana sichergestellt (2025: 4235 Kilo / 2024: 1104 Kilo).

Vervielfacht hat sich die Menge sichergestellter Designerdrogen (2025: 2415 Kilo / 2024: 175 Kilo), dies insbesondere aufgrund eines einzelnen Aufgriffs von mehr als 2000 Kilo von sogenannten «THC-Edibles», also Esswaren mit voll- oder halbsynthetischen Cannabinoiden. Zudem wurde mehr Kokain (2025: 356 Kilo / 2024: 272 Kilo) und Heroin (2025: 26 Kilo / 2024: 12 Kilo) sichergestellt, aber weniger Amphetamine und Methamphetamine (2025: 5 Kilo / 2024: 44 Kilo).

In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic stellt das BAZG zudem illegale Arzneimittel sicher. Die 6647 sichergestellten Sendungen liegen über der Anzahl des Vorjahres (5668 Sendungen). Über die Hälfte der beschlagnahmten Medikamente gelangten über Drehscheiben in West- und Osteuropa in die Schweiz, etwa ein Fünftel aus Indien. Zudem wurden auch etwas mehr Dopingmittel angehalten als noch im Vorjahr (2025: 1194 Sendungen / 2024: 1087 Sendungen).