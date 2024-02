Die Sportferien stehen vielerorts vor der Tür, doch die warmen Temperaturen machen Schneesportlern Sorge: Wo werden die Pisten geöffnet sein – und wo schmilzt der Skispass wegen Schneemangels? SRF zeigt mit Daten der Schneesportgebiete der Schweiz eine täglich aktualisierte Übersicht.

Während Regionen im Flachland und Jura derzeit kaum offene Pisten präsentieren können, sieht es in den Alpen derzeit ziemlich gut aus.

Wie sieht es in Ihrem Skigebiet aus? Wählen Sie Ihre Region aus und vergleichen Sie die einzelnen Gebiete – oder suchen Sie direkt nach Ihrem Skigebiet.

Wo es derzeit an Schnee mangelt – und wo nicht

Was in den letzten Jahren bereits die Tendenz war, zeigt sich auch diese Saison: Höhe ist Trumpf. In den meisten Regionen messen die Wetterstationen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF für die tieferen Gebiete unter 1500 Meter ü.M. seit Ende Januar weniger Schnee als im Schnitt der letzten dreissig Jahre (grauer Bereich). Eine Auswahl von Messstationen in der Nähe von Schneesportgebieten zeigt, wie einzelne Regionen derzeit von Schneemangel betroffen sind. Wählen Sie Ihre Region!

Auf den Pisten wird immer schneller gefahren Box aufklappen Box zuklappen Wie eine neue Suva-Studie zeigt, steigt das Tempo auf den Pisten an. Wegen besser präparierten Abfahrten und härtere, schnellere Kunstschnee-Pisten fahren viele Skifahrerinnen und Skifahrer schneller. Trotzdem bleibt die Zahl der Unfälle konstant – dafür aber die Unfallstärke.

Die Karte zeigt die aktuelle Schneehöhe in den Alpen im Vergleich zur durchschnittlichen Schneehöhe der letzten 30 Jahre am jeweiligen Kalendertag. Liegt prozentual mehr Schnee, ist die Fläche blau markiert. Liegt weniger Schnee als normal, ist die Fläche rot markiert. Null Prozent bedeutet, dass derzeit gar kein Schnee liegt, wo normalerweise Schnee liegen würde. Fazit: Aktuell liegt besonders in den tieferen Alpenlagen deutlich weniger Schnee als im Schnitt der letzten 30 Jahren. Für Schneesport sollte es aber mit Einschränkungen in den meisten Orten reichen.