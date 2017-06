Im Tagesgespräch: Bundespräsident Johann Schneider-Ammann

Aus Rendez-vous vom 19.12.2016

New York, Shanghai, der Vatikan – Johann Schneider-Ammann reist in Schweizer Mission um die Welt. Er ist auf Achse wie kaum ein Bundespräsident vor ihm. Im Tagesgespräch bei Marc Lehmann lässt er sein Präsidialjahr Revue passieren und erinnert sich an den Händedruck des Jahres.