Intensive Niederschläge haben im Erdrutschgebiet in Schwanden (GL) erneute Murgänge ausgelöst.

Mehrere hundert Kubikmeter Schlamm erreichten am Freitagmorgen ein Wohnquartier, das erst seit wenigen Wochen wieder bewohnbar ist.

Die rund 30 Bewohnenden dürfen ihre Häuser vorerst nicht verlassen, wie die Gemeinde Glarus Süd am Freitagnachmittag schrieb.

Eine erneute Evakuierung werde geprüft.

Rund 20 Einsatzkräfte waren am Freitag damit beschäftigt, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Murgänge ereigneten sich um 6.20 Uhr am Freitagmorgen. Bereits um 5 Uhr seien gemäss der Gemeinde 15 bis 20 Einsatzkräfte damit beschäftigt gewesen, den Folgen des starken Regens entgegenzuwirken. Auch am Nachmittag waren die Einsatzkräfte noch daran, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Ende August zerstörten zwei Murgänge in Schwanden (GL) Dutzende Gebäude. Erst vergangene Woche wurde klar, dass 40 Betroffene nie mehr in ihre Häuser zurückkehren können. Die Gebäude sollen gar abgerissen werden.

Legende: Schon vor wenigen Monaten war Schwanden von Murgängen betroffen. Keystone/ GIAN EHRENZELLER