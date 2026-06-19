Um die massive Überproduktion abzubauen, werden seit Anfang Juni jede Woche rund 900 Ferkel nach Deutschland gefahren.

Sie sind zwei Monate alt und sollten gemästet werden – um nach einem halben Jahr als Schweizer Schweinefleisch auf den Markt zu kommen. Stattdessen sind die Ferkel nun bis zu zehn Stunden im LKW unterwegs nach Süddeutschland. Ziel: Der Spanferkel-Schlachthof Beck in Neu-Kupfer nahe Stuttgart. Eine Notfallaktion des Schweinezüchterverbandes Suisseporcs, weil wöchentlich rund 5000 Schweine zu viel auf den Markt kommen.

Verwirrliche Kommunikation

Gestern hat der Verband eine Pressemitteilung verschickt: Die Rede ist von 15’000 Mastferkeln, die im In- und Ausland verkauft werden sollen.

Legende: Die Ferkel werden aus der Not nach Deutschland zur Schlachtung exportiert. SRF

SRF aber ist im Besitz des internen Suisseporcs-Dokuments «Konzept Ferkelexport»: Dort wird ein Exportzeitraum von voraussichtlich Anfang Juni bis Ende November genannt. Bei 904 wöchentlich exportierten Ferkeln ergibt das 22'600 Tiere. Suisseporcs-Geschäftsführer Stefan Müller sagt: «Was über die nächsten zehn Wochen hinausgeht, kann heute nicht mit Bestimmtheit gesagt werden.»

Warum nicht mehr Schlachtungen in der Schweiz?

Schon 2022 mussten gemäss Suisseporcs 10'000 Ferkel exportiert werden. Damals wie heute werden zusätzlich Mastschweine von grossen Metzgereien geschlachtet und in Hälften exportiert: 18'000 Schweine in den nächsten Wochen, heisst es beim Verband.

Legende: Mit diesem Lastwagen werden die Ferkel bis zu zehn Stunden lang nach Deutschland exportiert und dort geschlachtet. SRF

Mit der Aktion will Suisseporcs verhindern, dass Ställe überbelegt werden wie 2022: Weil es zu viele Schweine gab, konnten nicht alle termingerecht geschlachtet werden. Die Folge: Rückstaus in den Ställen. Viele Tiere wurden zu schwer, es gab tierschutzrechtliche Verstösse; die Schweine hatten zu wenig Platz.

Tierschutz laut Kantonstierärzten gewährleistet Box aufklappen Box zuklappen Der LKW für den Ferkeltransport sei klimatisiert und Wasser vorhanden, sagen die Kantonstierärzte, welche die Transporte bewilligt haben. Der Tierschutz sei gewährleistet. Aber sie zeigen die erneute Misere in der Schweinebranche auf.

Warum werden wenigstens nicht alle Ferkel in der Schweiz geschlachtet? Recherchen zeigen: Der Schlachthof Zürich hätte Kapazität für 900 Ferkel pro Tag. Man sei nicht von Suisseporcs angefragt worden, sagt Geschäftsführer Hans Rudolf Hofer. Der Verband schreibt, man könne dazu keine Aussage machen.

Zum deutschen Export kommen 5000 Ferkel hinzu, die im Inland geschlachtet werden. Für die Metzgerei Reichmuth in Schwyz ist der Preis ein Anreiz fürs notfallmässige Schlachten: Er bezahle einen Franken pro Kilo, sagt Juniorchef Paul Reichmuth – fast dreimal weniger als der ohnehin rekordtiefe Kilopreis von maximal 2.70 Franken. Für Reichmuth dennoch kein Geschäft: «Wir müssen viel Fleisch einfrieren.»

9.5 Millionen im Fonds für Notfallmassnahmen

Nebst den Tieren sind Schweinezüchter und Mäster die Verlierer: Sie müssen für die Notfallaktionen aufkommen. Seit Februar haben sie 9.5 Millionen in einen Fonds einbezahlt. «Eine Katastrophe», sagt Züchter Turi Röösli im luzernischen Hohenrain. Pro verkauftem Ferkel verliere er gut 60 Franken. Aber wie die Mehrheit der Suisseporcs-Delegierten lehnt auch er den Vorschlag des Verbandes ab: eine Prämie von 2000 Franken fürs Schlachten jedes Muttertiers und fürs Leerhalten seines Platzes, sodass weniger Ferkel geworfen würden.

Legende: Der Vorschlag des Verbandes, mehr Muttersauen zu schlachten, ist gescheitert. SRF

Was tun? «Wir sind wieder auf Feld eins», sagt Suisseporcs-Geschäftsführer Stefan Müller. «So schnell wie möglich» wolle man einen Runden Tisch einberufen mit Grossmetzgereien, der Branchenorganisation Proviande und der Schweine­handelsvereinigung.

Müsste der Staat die Schweinebranche regulieren und den Bauern Kontingente vorschreiben, wie 1977 bis 2009 gegen die Milchschwemme? Das Bundesamt für Landwirtschaft winkt ab: «Die Rückkehr zur staatlichen Mengensteuerung ist keine zielführende Option.»