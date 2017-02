Eine nigerianische Filmcrew dreht derzeit in der Schweiz. Der Bund will mit dem Projekt Menschen in Nigeria aufklären. Ob die Serie etwas bewirkt, darf bezweifelt werden.

Das Leben in der Schweiz ist hart. Das spürt der junge Nigerianer Joshua. Er erhält kein Asyl und lebt illegal hier. Als er in einem Park in Bern zwei Polizisten begegnet, nimmt er Reissaus. Diesmal gelingt die Flucht – doch im Tram ohne Billett fliegt Joshua auf. Die Kontrolleure übergeben ihn der Polizei, Joshua muss zurück nach Nigeria.

Diese Szenen haben tatsächlich so stattgefunden – im Filmprojekt «The Missing Steps» des nigerianischen Regisseurs Charles Okafor. Die 13teilige Fernsehserie ist eine Koproduktion zwischen der Schweiz und Nigeria im Rahmen der Migrationspartnerschaft. Die nigerianische Filmindustrie – «Nollywood» – ist die drittgrösste der Welt. Gefilmt wurde in Nigeria und nun hier. Die Kosten übernimmt das Staatssekretariat für Migration SEM - 450'000 Franken. Damit könnte man in Nollywood rund vier Kinofilme finanzieren.

« Wir möchten objektive Informationen über die Migration liefern. » Lukas Rieder

Staatssekretariat für Migration

Die Schweiz verfolgt ein klares Ziel, erklärt Lukas Rieder vom Staatssekretariat für Migration: «Wir möchten objektive Informationen über die Migration liefern. Wir wollen zeigen, dass die Überfahrt mit Gefahren verbunden ist, dass die Chance auf Asyl sehr klein ist. Und dass das Leben als Sans-papier in der Schweiz kein gutes Leben ist.»

Kritik von NGOs

Potentielle Migranten abschrecken – funktioniert das? Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty Schweiz oder die Flüchtlingshilfe kritisieren das Projekt des SEM. Die Migrationsforscherin Jill Alpes hat in Kamerun Menschen befragt, wie sie sich informieren, bevor sie Richtung Europa aufbrechen. Ihr Fazit: «Die meisten wissen durch ihre Freunde und Verwandten schon sehr genau, was die Risiken der Migration sind.»

« Westliche Kampagnen haben grösstenteils keinen Neuwert an Informationen. » Jill Alpes

Migrationsforscherin

Alpes, die an der Freien Universität Amsterdam forscht, bezweifelt die Wirkung westlicher Informationskampagnen. «Die haben grösstenteils keinen Neuwert an Informationen. Und den Informationen wird auch gar nicht so stark vertraut.» Die Menschen in Westafrika würden durchaus unterscheiden, welchen Quellen sie vertrauten und welchen nicht.

Ausstrahlung noch offen

Genau deswegen lasse man die Serie in Nollywood produzieren, erwidert man beim SEM. Eine Lokale Fernsehserie sei glaubwürdiger. Mittels Testvorführungen soll auch untersucht werden, wie die Episoden auf das Publikum wirken. Zur Zeit ist noch offen, auf welchem Sender die Serie ausgestrahlt werden wird, so Lukas Rieder vom SEM: «Wir überlassen die Auswahl der Station der Produktionscrew. Es versteht sich, dass diese besser weiss, wie die nigerianische Medienlandschaft funktioniert.»

Hauptfigur Joshua erlebt zurück in Nigeria kein Happy End. Während seiner Abwesenheit haben seine Freunde ihr Studium abgeschlossen und der Familie geht es auch besser. Nur Joshua muss feststellen, dass er die besten Jahre seines Lebens verschenkt hat.