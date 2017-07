Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels staut sich der Verkehr am Abend auf einer Länge von rund drei Kilometern.

Vom Süden her zwischen Quinto und der Raststätte Stalvedro gibt es sechs Kilometer Stau. Dort beträgt der Zeitverlust bis zu eine Stunde und fünfzehn Minuten.

Alternativroute nach Italien

Die Verkehrsdienste empfehlen als Alternativroute nach Italien die A13 und den San-Bernardino-Tunnel oder den Lötschberg-Autoverlad und die A9 über Simplon oder Grosser St. Bernhard.

In der Schweiz sind zurzeit in allen Kantonen Schulferien. Zudem beginnen dieses Wochenende in fünf deutschen Bundesländern und in den nördlichen Provinzen der Niederlande die Sommerferien.