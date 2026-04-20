Der Zürcher Böögg brennt auf dem Sechseläutenplatz – die Dauer zum Knall soll den Sommer vorhersagen. Wir übertragen live auf SRF 1 und im Stream.

Rund 3500 Zunftmitglieder ziehen am Nachmittag durch die Zürcher Altstadt.

Zu Gast ist der Kanton Graubünden, der sich unter dem Motto «Echt patgific» auf dem Lindenhof präsentiert.

Tausende säumen die Strassen am Zürcher Frühlingsfest. Unter den 120 Ehrengästen liefen in diesem Jahr neben Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider auch Sängerin Beatrice Egli, die Eishockeylegenden Mark Streit und Andres Ambühl oder der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain mit.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Mitglieder der Zunft Wiedikon am Umzug. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma. 1 / 9 Legende: Mitglieder der Zunft Wiedikon am Umzug. KEYSTONE/Claudio Thoma

Bild 2 von 9. Die «Zoifter» rollen auf Hochrädern durch die Bahnhofstrasse. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma. 2 / 9 Legende: Die «Zoifter» rollen auf Hochrädern durch die Bahnhofstrasse. KEYSTONE/Claudio Thoma

Bild 3 von 9. Der Stadtrat Michael Baumer läuft als Ehrengast am Umzug mit. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma. 3 / 9 Legende: Der Stadtrat Michael Baumer läuft als Ehrengast am Umzug mit. KEYSTONE/Claudio Thoma

Bild 4 von 9. Auch Marc Berthod, Ex-Skirennfahrer, Co-Kommentator SRF, und Leiter Sport am Sport-Gymnasium Davos, ist dabei. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma. 4 / 9 Legende: Auch Marc Berthod, Ex-Skirennfahrer, Co-Kommentator SRF, und Leiter Sport am Sport-Gymnasium Davos, ist dabei. KEYSTONE/Claudio Thoma

Bild 5 von 9. Der Gastkanton Graubünden nimmt am diesjährigen Sechseläuten teil. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma. 5 / 9 Legende: Der Gastkanton Graubünden nimmt am diesjährigen Sechseläuten teil. KEYSTONE/Claudio Thoma

Bild 6 von 9. Die Zunft zur Waag trudelt bereits auf dem Sechseläutenplatz ein. Bildquelle: SRF/Can Külahcigil. 6 / 9 Legende: Die Zunft zur Waag trudelt bereits auf dem Sechseläutenplatz ein. SRF/Can Külahcigil

Bild 7 von 9. SRF-Moderator Nik Hartman ist Ehrengast bei der Zunft zu Wiedikon. Bildquelle: SRF/Can Külahcigil. 7 / 9 Legende: SRF-Moderator Nik Hartman ist Ehrengast bei der Zunft zu Wiedikon. SRF/Can Külahcigil

Bild 8 von 9. 30 Musikkorps nehmen am Umzug teil. Bildquelle: SRF/Can Külahcigil. 8 / 9 Legende: 30 Musikkorps nehmen am Umzug teil. SRF/Can Külahcigil

Bild 9 von 9. Der 100 Kilogramm schwere und 3.4 Meter grosse Böögg steht auf einem 10 Meter hohen Scheiterhaufen. Bildquelle: SRF/ Can Külahcigil. 9 / 9 Legende: Der 100 Kilogramm schwere und 3.4 Meter grosse Böögg steht auf einem 10 Meter hohen Scheiterhaufen. SRF/ Can Külahcigil Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Vom Bundesrat war ausser Baume-Schneider niemand vertreten. 2025 waren noch vier Bundesräte dabei. Der Präsident des HC Davos, Gaudenz Domenig, gönnte sich den Ausflug nach Zürich, bevor sein Verein am Abend das zweite Finalspiel gegen Fribourg-Gottéron bestreitet. Auch Armeechef Benedikt Roos nahm den Marsch zum Sechseläutenplatz auf sich.

Gastkanton Graubünden

Besonders viele Ehrengäste kamen aus dem Gastkanton Graubünden, unter anderem war der gesamte Regierungsrat vertreten. Auch Ständeratspräsident Stefan Engler, Schauspielerin Tonia Maria Zindel, Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal und Ex-Langläufer Dario Cologna waren dabei. Während Schwingerkönig Armon Orlik bei den Bündnern mitlief, war sein Bruder Curdin, dreifacher Eidgenosse, Ehrengast bei der Zunft zum Weggen.

Auf dem Lindenhof gibt es ein kleines Festzentrum. Hier probiert man Bündner Spezialitäten, entdeckt traditionelles Handwerk und bewegt sich durch die Vielfalt der Täler. Rund eine halbe Million Franken investiert der Bergkanton in den Auftritt, wie OK-Chef Marcus Hassler sagte.

Hochräder und Roboter

Eine Premiere gab es dank den Bündnern zu bestaunen: Ein humanoider Roboter lief am Umzug mit. Er machte auf den «Tech Summit» in Davos im Sommer aufmerksam und konnte mit den menschlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mithalten. Einige Mitglieder der Stadtzunft waren auf Hochrädern unterwegs, ein nicht ungefährliches Fortbewegungsmittel zwischen den Tramschienen. Bei den Reitern sah das doch etwas sicherer aus.

Tradition und Moderne aus Graubünden

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Ein Roboter läuft am traditionellen Umzug der Zünfte mit. Bildquelle: KEYSTONE/Andreas Becker. 1 / 2 Legende: Ein Roboter läuft am traditionellen Umzug der Zünfte mit. KEYSTONE/Andreas Becker

Bild 2 von 2. Der Gastkanton präsentiert sich mit dem Walser Heuvolk am Umzug. Bildquelle: KEYSTONE/Claudio Thoma. 2 / 2 Legende: Der Gastkanton präsentiert sich mit dem Walser Heuvolk am Umzug. KEYSTONE/Claudio Thoma Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auf dem Sechseläutenplatz harrte der Böögg stundenlang seines Schicksals. Um 18 Uhr wird der Holzstoss, auf dem er sich befindet, in Brand gesetzt. Explodiert der Kopf des Schneemanns früh, soll der Sommer schön werden. Sehr verlässlich ist das Wetterorakel allerdings nicht. Zumindest die äusseren Bedingungen liessen auf ein frühes Ende des Böögg hoffen. Regen und starke Winde blieben aus.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Zwei Bündner Steinböcke zieren die Fliege des diesjährigen Bööggs. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 1 / 4 Legende: Zwei Bündner Steinböcke zieren die Fliege des diesjährigen Bööggs. Keystone / Claudio Thoma

Bild 2 von 4. Der 100 Kilogramm schwere Böögg fuhr mit der Rhätischen Bahn durch Graubünden. Bildquelle: Keystone / Gian Ehrenzeller. 2 / 4 Legende: Der 100 Kilogramm schwere Böögg fuhr mit der Rhätischen Bahn durch Graubünden. Keystone / Gian Ehrenzeller

Bild 3 von 4. Im Jahr 2025 explodierte der Böögg nach 26 Minuten und 30 Sekunden und prognostizierte so einen mittelmässigen Sommer. Bildquelle: Keystone / Til Bürgy. 3 / 4 Legende: Im Jahr 2025 explodierte der Böögg nach 26 Minuten und 30 Sekunden und prognostizierte so einen mittelmässigen Sommer. Keystone / Til Bürgy

Bild 4 von 4. Nachdem der Böögg explodiert ist, werden auf dessen Glut Würste gegrillt. Bildquelle: Keystone / Til Bürgy. 4 / 4 Legende: Nachdem der Böögg explodiert ist, werden auf dessen Glut Würste gegrillt. Keystone / Til Bürgy Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der fast dreieinhalb Meter grosse Böögg wurde heute um 7 Uhr morgens aus seinem Versteck hervorgeholt und auf dem Sechseläutenplatz aufgebaut.

Zahlen und Geschichten zum Böögg Box aufklappen Box zuklappen Manchmal lässt sich der Böögg Zeit – sehr viel Zeit. 2023 stellte er einen Rekord auf und brauchte ganze 57 Minuten, bis sein Kopf explodierte. Am schnellsten ging es 1968 und 1971: Damals dauerte es jeweils nur fünf Minuten. Dauert es bis zu sechs Minuten, verspricht man sich einen schönen Sommer. Explodiert der Böögg erst nach mehr als 15 Minuten, gilt der Sommer als schlecht. Alles dazwischen deutet auf ein durchzogenes Jahr hin. Ob schnell oder langsam, mit dem Wetter des Sommers hat das trotz des Brauchs nur wenig zu tun. Eine Analyse von MeteoSchweiz zeigte: Der Böögg taugt kaum als Wetterfrosch. Die Brenndauer und Sommertemperaturen im Mittelland hängen nicht nachweisbar zusammen. Jahre wie 2003, als der Kopf schon nach 5 Minuten und 42 Sekunden platzte und ein Hitzesommer folgte, gelten als Zufall. Auch sonst lief nicht immer alles nach Plan: 1921 zündete ein Knabe den Böögg schon am frühen Nachmittag an. Mehrfach, etwa 1950, 1960 sowie 1993 und 1994, kippte der Böögg sogar vom Holzstapel, bevor der Kopf explodierte. Dann warf man ihn kurzerhand ins Feuer, damit es doch noch knallte. Und 2006 verschwand der Böögg sogar ganz; er wurde wenige Tage vor dem Fest gestohlen. Am Sechseläuten kam ein Ersatz zum Einsatz, der nach gut zehn Minuten explodierte.

Am Samstagnachmittag fand bereits der Kinderumzug statt. Etwa 3000 Kinder liefen mit, 211 aus Graubünden. Sie waren als Heidi, Geissenpeter oder Schellenursli verkleidet. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gabs Nussstängeli und Nusstörtli.