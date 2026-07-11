Murat Yakin steht mit der Schweizer Nati an der WM im internationalen Rampenlicht.

Ein FOX-Format nimmt den Schweizer Trainer humorvoll ins Visier, unter anderem wegen seines «Bösewicht-Looks»

Nun haben der Schweizerische Fussballverband und Yakin mit einem Videoclip reagiert, wie der SFV gegenüber SRF bestätigt.

Yakin sagt im Clip, ein «Bösewicht» sei er höchstens auf dem Fussballplatz – und wird mit dem Clip derzeit in sozialen Medien breit geteilt und gefeiert.

Murat Yakin ist längst nicht mehr nur in der Schweiz ein Begriff. Während der WM sorgt der Nati-Coach auch international für Aufmerksamkeit – und gewinnt dabei offensichtlich neue Fans. In einem Beitrag der FOX-Sendung FIFA World Cup on FOX After Hours with James Corden wird Yakin augenzwinkernd porträtiert. Der Titel des Clips bringt die Stimmung auf den Punkt: Yakin behaupte, nur auf dem Platz ein Bösewicht zu sein – ganz überzeugt davon sei man bei FOX allerdings nicht.

Im Video ist zu sehen, wie der Schweizer Nationaltrainer mit viel Charme und Selbstironie auftritt. Die Moderatoren spielen mit Yakins Ruf als kompromissloser Fussballstratege, stellen ihm aber gleichzeitig ein sympathisches Zeugnis aus. Entstanden ist ein kurzer TV-Moment, der zeigt, wie stark die Schweiz und ihr Trainer an dieser WM wahrgenommen werden.

Und genau solche Szenen nähren den aktuellen Murat-Yakin-Hype: Der Basler präsentiert sich nicht nur als erfolgreicher Nationalcoach, sondern auch als Persönlichkeit, die vor der Kamera locker, schlagfertig und nahbar wirkt. Ein Kurzclip – aber einer, der viele Fans zum Schmunzeln bringt.