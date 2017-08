Acht Vermisste nach Felssturz in Bondo 1:23 min, aus Tagesschau am Mittag vom 24.8.2017

Reto Salis-Hofmeister ist Hüttenwart auf der Sciora-Hütte. Er hat den Felssturz von der Hütte aus beobachtet und gefilmt. «Der Felssturz kam nicht überraschend», sagt er. Sie seien bereits vor etwa zwei Wochen gewarnt worden, dass es zu einem grösseren Felssturz kommen könnte. Bereits zuvor sei es immer wieder zu kleineren Felsstürzen gekommen.

Sciora-Hütte schliesst früher

«Darum haben wir auch die Warnung an unsere Gäste weitergegeben.» Auch am Unglücksmorgen hielten sich mehrere Personen in der SAC-Hütte auf. «Da waren Bergsteiger und Wanderer darunter. Sie alle haben bei uns übernachtet. Acht von ihnen sind kurz vor dem Bergsturz am Morgen um 8 Uhr losgezogen – ins Gefahrengebiet», sagt der Hüttenwart nachdenklich.

Seither werden sie vermisst. Normalerweise schliesst die Sciora-Hütte Ende September. Doch nach diesem Bergsturz wird die SAC-Hütte bereits in diesen Tagen geschlossen.