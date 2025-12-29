Kein Feuer und kein Feuerwerk: Aufgrund des trockenen Bodens sprechen mehrere Walliser Gemeinden ein Verbot aus – auch wegen der vielen Touristen.

Auslöser war ein Brand im Skigebiet Bellwald im Oberwallis. Direkt unterhalb einer Sesselbahn brach ein kleiner Flächenbrand aus. Wie es dazu kam, ist unklar. Vermutet wird jedoch, dass jemand auf dem Sessellift eine Zigarette weggeworfen hat, erzählt Jeannine Burgener, Gemeindepräsidentin von Bellwald.

Die Gemeinde hat deshalb ein Feuer- und Feuerwerkverbot ausgesprochen, um das Risiko eines grösseren Brandes zu minimieren: «Wir haben eine enorme Trockenheit und sehr viele Gäste, die über Silvester bei uns sind und Feuerwerk zünden.» Bei einer reinen Empfehlung, auf Raketen zu verzichten, würden sich die Leute nicht daran halten, ist Burgener überzeugt.

Legende: «Neben den Pisten ist es extrem trocken», sagt Burgener. Dort hat es kaum Schnee, zeigt ein Blick auf die Webcam. Gemeinde Bellwald/Screenshot Webcam

Wo kein Schnee liege, sei der Boden extrem trocken, weshalb die Gemeinde handeln müsse. «Wir haben das auch mit der Feuerwehr abgesprochen.»

Andere Gemeinden ziehen mit

Bellwald hat das Feuer- und Feuerwerksverbot am Sonntagabend nach dem Brand erlassen – am Montag sind mehrere Gemeinden in der Region gefolgt. Binn, Ernen, Fiesch, Fieschertal und Lax – alle gehören zur «Stützpunktfeuerwehr Unnergoms».

Legende: Ein Feuerwerkverbot an Silvester sei in Bellwald sehr selten. Gemeinde Bellwald/Screenshot Webseite

Es sei seit Wochen oder gar Monaten trocken, habe wenig Niederschläge gegeben, betont der Gemeindepräsident von Fiesch, Bruno Margelisch. «Schnee hat es unterhalb von 2000 Metern kaum.» Deshalb habe man in der ganzen Region beschlossen, überall auf Raketen und Zuckerstöcke zu verzichten. «Wir wollen keinen Waldbrand, denn es ist im Moment effektiv gefährlich.»

Zumal über die Festtage viele Touristinnen und Touristen in der Region sind, auch aus dem Ausland, etwa aus den Niederlanden: «Dort ist der Brauch noch grösser, über Silvester Feuerwerk zu zünden. Da geht viel in die Luft», so Margelisch.

Ein Verbot ausgesprochen haben laut ihren Gemeindewebsites auch Riederalp oder Mörel-Filet. Laut Pomona gilt auch in Grengiols und in Bitsch ein Verbot. Die Gemeinden Naters und Brig-Glis empfehlen, auf Feuerwerk und Höhenfeuer zu verzichten.

Regionale Unterschiede

Gemeinden können selbst entscheiden, ob sie ein Feuerverbot aussprechen wollen. Auf Kantonsebene verzichtet das Wallis darauf. Nicht überall sei es gleich trocken, erklärt der Chef des Amts für Feuerwesen, Philipp Hildbrand. «Im Gegensatz zum Sommer, als es auf dem gesamten Kantonsgebiet sehr trocken war, gab es jetzt vereinzelt Niederschläge.» Etwa im Wald sei es genug feucht.

«Im Oberwallis gab es letzte Woche jedoch starken Föhn, der alles getrocknet hat.» Deshalb sei es da trockener als im Unterwallis ohne Föhn. Er begrüsst, dass die betroffenen Gemeinden mit Feuerverboten reagiert haben: «Sie sind vor Ort, können die Sachlage gut einschätzen», sagt Hildbrand.

Man hat gesehen, wie rasch es gehen kann.

Dass es da derart trocken ist wie jetzt, sei selten: «So eine Trockenheit erleben wir nur alle sechs bis sieben Jahre.» Deshalb bilde man dies auf der Gefahrenkarte im Wallis auch nicht ab.

In Bellwald sei ein Feuerverbot über Silvester auch selten. «In den letzten fünf Jahren ist es das erste Mal, dass wir ein Verbot aussprechen», sagt Gemeindepräsidentin Jeannine Burgener. Bisher hätten sie lediglich empfohlen, Feuerwerk nur an Silvester zu zünden – zum Schutz von Tieren und Umwelt.

Einschränkungen unabhängig vom Wetter Box aufklappen Box zuklappen Immer mehr Gemeinden in der Schweiz kennen bereits ein Feuerwerksverbot, jedoch nicht aufgrund des Wetters und auch nicht auf Silvester begrenzt. Mehrere Gemeinden haben ein generelles Feuerwerksverbot ausgesprochen. Ein Verbot auf nationaler Ebene wird ebenfalls diskutiert, eine Initiative will Feuerwerk verbieten.

Ob die Leute das Verbot einhalten, kontrolliere man in Bellwald nicht. Man appelliere an die Vernunft, zumal der gestrige Brand und die Löscharbeiten mit dem Helikopter wahrgenommen worden seien. «Man hat gesehen, wie rasch es gehen kann.»