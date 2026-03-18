Im Skigebiet von Engelberg ist eine Gondel abgestürzt.

Beim Seilbahnunfall ist eine Person verstorben, sie war alleine in der Gondel.

Das hat die Kantonspolizei Nidwalden vor den Medien mitgeteilt.

Der Unfall hat sich demnach kurz vor 11 Uhr im Gebiet Trübsee ereignet. Eine Gondel der Anlage «Titlis Xpress» sei kurz nach der Mittelstation in Richtung Schlächtismatt abgestürzt und habe sich mehrmals überschlagen.

Der Betrieb der Bahn wurde daraufhin eingestellt und die Personen in anderen Gondeln evakuiert, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Evakuierung war am Mittwochnachmittag noch im Gange, insbesondere im oberen

Weitere Angaben zur verstorbenen Person und zu den weiteren Umständen machte der Polizeisprecher zunächst nicht. Der Unfallhergang sei Gegenstand von Ermittlungen.

Legende: Bei der Unglücksgondel soll es sich um eine solche 8-Personen-Kabine der Bahn Xpress Trübsee-Stand handeln. Keystone/URS FLüeler

Die Verbindung Xpress Trübsee-Stand bringt Gäste zu Skipisten auf eine Höhe von rund 2400 Metern. Die Bahn ist knapp 1900 Meter lang. Das Skigebiet Engelberg liegt südlich des Vierwaldstättersees auf knapp 3000 Metern. Die Talstation Engelberg liegt auf gut 1000 Metern.