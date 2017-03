Das Wichtigste in Kürze

EU-Staaten ergreifen immer häufiger Massnahmen, die der Schweizer Wirtschaft schaden, so eine Studie der Universität St. Gallen.

Die bilateralen Verträge können unser Land offensichtlich nicht vor dieser Entwicklung schützen.

Die Schweiz habe allen Grund, sich Sorgen zu machen, sagt der Autor der Studie.

Wann immer auf dieser Welt ein Staat Massnahmen ergreift, die sich auf die Wirtschaft anderer Staaten auswirken, wird das an der Universität St. Gallen registriert. Wirtschaftsprofessor Simon Evenett und sein Team haben in den letzten Jahren eine Datenbank aufgebaut, die inzwischen in ihrem Umfang eine vergleichbare Sammlung der Welthandelsorganisation WTO bei Weitem übertrifft.

Die Datensammlung gibt zum Beispiel Auskunft über Subventionen an defizitäre Firmen, die so einen Vorteil gegenüber der ausländischen Konkurrenz erhalten. Nun hat der Experte für internationalen Handel und wirtschaftliche Entwicklung im Detail ausgewertet, welche Massnahmen die EU und ihre Mitgliedstaaten ergriffen haben, die sich nachteilig auf die Schweizer Exportindustrie auswirken.

Simon Evenett kommt zu einem beunruhigenden Schluss:

« Seit November 2008 hat es 200 Entscheide von EU-Staaten oder der EU-Kommission gegeben, die den Schweizer Handelsinteressen geschadet haben. »

Dabei handle es sich vor allem Staatshilfen oder Subventionen. Entscheide mit positiven Auswirkungen für die Schweiz hingegen habe es in der EU kaum gegeben.

Bedenklicher noch: Diese Entwicklung habe sich in den letzten Jahren akzentuiert: «Die schädlichen Massnahmen haben in den letzten Jahren viel schneller zugenommen», stellt der Wirtschaftsprofessor fest.

Ein ungleiche Partnerschaft?

Und dies, obschon sich die EU in diversen internationalen Abkommen dazu verpflichtet habe, auf solche Handelshemmnisse zu verzichten, so Evenett. Auffallend sei, dass ausgerechnet die grossen Nachbarn der Schweiz – Deutschland, Frankreich und Italien – die Liste der Länder mit schädlichen Massnahmen anführten.

Die Studie zeige zudem, dass einer von sieben Schweizer Franken aus dem Export in die EU wegen der schädlichen EU-Massnahmen verloren gehen könnte. In einem Jahr mache das eine Summe von über 17 Milliarden Franken bei den Schweizer Exporten aus, die auf diese Weise gefährdet werde. Das, findet Evenett, sollte die Schweiz alarmieren:

« Die Daten zeigen, dass die Handelsverträge der Schweiz mit der EU und unsere Mitgliedschaft in der WTO das Land nicht vor schädlichen Massnahmen bewahren können. »

So würden die bilateralen Verträge der Schweiz mit der EU zwar viele Bereiche abdecken, «aber das bedeutet nicht, dass die bilateralen Verträge zwingend so wirksam sind, wie man denken könnte», betont Evenett.

Die Schweiz sollte sich deshalb bilateral bei den betreffenden EU-Staaten und in internationalen Gremien dafür einsetzen, dass die schädlichen Massnahmen verschwinden.

Seco ist alarmiert

Beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco in Bern nimmt man die brisante Studie sehr ernst. Nicht nur hat Professor Evenett seine Erkenntnisse in der neuesten Ausgabe der Seco-Zeitschrift «Die Volkswirtschaft» darstellen dürfen.

Im Nachwort zur Studie findet sich auch ein Kommentar eines Seco-Experten, in dem er die Resultate als «sehr wichtig» einstuft. Die Daten des «Global Trade Alert», so der Seco-Verantwortliche, würden es erlauben, bei der EU und ihren Mitgliedstaaten zu intervenieren.