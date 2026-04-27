Nationalrat will Pflegenden die Sonntagsarbeit weniger abgelten

Pflegeinitiative: Bürgerliche und Linke ringen um Umsetzung

Mittagspause – weiter geht's um 15 Uhr

Nationalrat will Höchstarbeitszeit in der Pflege nicht reduzieren

Baume-Schneider soll nicht mehr von «Chaos-Initiative» sprechen

Pflegeinitiative: emotionale Debatte im Nationalrat

Parlament will Gerichte bei Urteilsbegründungen entlasten

Parlament will den beiden Basel kein volles Ständerecht geben

Ringen um Umsetzung der Pflegeinitiative