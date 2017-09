Die Stimmberechtigten in den beiden Gemeinden haben einen Wechsel zum Kanton Jura abgelehnt.

Die Entscheidung in Belprahon: Belprahon hat einen Wechsel zum Kanton Jura abgelehnt. Der Entscheid fiel hauchdünn mit 121:114 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 98 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. Belprahon hat 242 Stimmberechtigte.

Die Entscheidung in Sorvilier: Hier fiel das Resultat deutlicher aus: 121 Stimmende votierten für den Verbleib beim Kanton Bern – nur 62 dagegen. Sorvilier wäre im Fall eines Wechsels zur Enklave geworden.

Moutier wechselt in den Jura: Moutier hatte im Juni in einer aufsehenerregenden Volksabstimmung den Übertritt zum Jura beschlossen. Moutier ist somit der einzige bernjurassische Ort, der von Bern in den Kanton Jura wechseln wollte.

Gibt es Beschwerden? Nach dem Nein von Belprahon kündigte das autonomistische Ja-Komitee eine Beschwerde an. Die Befürworter stören sich daran, dass eine Abstimmung durchgeführt wurde, obwohl der Kantonswechsel von Moutier aufgrund zahlreicher Rekurse noch nicht rechtskräftig ist. In Sorvilier ging bereits im Vorfeld eine Beschwerde ein. Die Abstimmungsbotschaft des autonomistisch dominierten Gemeinderats sei unvollständig und irreführend, monierten sechs Einwohner. Klar ist schon jetzt: Die Juristen werden sich wie auch im Fall Moutier noch länger mit dem Urnengang befassen müssen.

Die Bedeutung für die Jurafrage: Mit den Urnengängen in Moutier, Belprahon und Sorvilier gilt die jahrzehntelange Jurafrage offiziell als gelöst. Das haben die Kantone Bern und Jura so mit dem Bund vereinbart.