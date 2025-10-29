Der Bundesrat hat Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa zu einem Staatsbesuch empfangen.

Südafrika ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner der Schweiz auf dem afrikanischen Kontinent.

Mit Cyril Ramaphosa wurde nun erstmals ein südafrikanisches Staatsoberhaupt in der Schweiz zu einem Staatsbesuch eingeladen.

Der Bundesrat will damit nach eigenen Angaben die engen und vielfältigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstreichen und weiter vertiefen. Im Zentrum der Gespräche standen die bilateralen Beziehungen. Geplant war unter anderem eine Besichtigung eines Industriebetriebs in der Ostschweiz.

Legende: Mit einem Cüpli lässt sich besser plaudern: Cyril Ramaphosa mit Bundespräsidentin Karin-Keller Sutter im Landgut Lohn bei Bern. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE

Zwischen den beiden Ländern gibt es enge Beziehungen. So gehört die Schweiz zu den zehn wichtigsten Investoren in Südafrika, etwas mehr als hundert Schweizer Unternehmen sind dort aktiv.

Zudem ist Südafrika für die Schweiz der zweitwichtigste Handelspartner auf dem afrikanischen Kontinent. Gleichzeitig ist Südafrika für Schweizerinnen und Schweizer eines der beliebtesten Ferienzielen ausserhalb Europas.