Stromversorgung in Luzern seit über drei Stunden unterbrochen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In Teilen der Stadt Luzern ist in der Nacht auf Samstag der Strom ausgefallen.

Unter anderem das Stadtzentrum steht im Dunkeln, wie eine Augenzeugin gegenüber SRF News berichtet.

Die Gründe für den Ausfall und die Dauer des Unterbruchs sind zunächst unklar.

Die Stromversorgung sei seit 00:30 Uhr ausgefallen, sagt Sara Wildhaber, Sprecherin von Energie Wasser Luzern EWL auf Anfrage. «Betroffen sind die Gebiete zwischen Steghof und Schönbühl und das Hubelmatt-Quartier.» Die Ursache des Stromausfalls sei noch nicht bekannt. Ein Pikett-Team sei jedoch mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben und den Grund dafür zu ermitteln, so Wildhaber weiter.

In einer Meldung der Warnapp des Bundes Alertswiss werden die Menschen in Luzern dazu aufgerufen, dort zu bleiben, wo sie sind. Die Stromversorgung werde so schnell wie möglich wieder hergestellt, hiess es auf Alertswiss weiter. Es bestehe jedoch keine Gefahr.