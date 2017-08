Gewitter über der Schweiz 0:49 min, aus Tagesschau Nacht vom 19.8.2017

Mehrere Gewitterzellen mit starkem Regen, Hagel und heftigem Wind sind am Freitagabend von West nach Ost über die Schweiz gezogen.

Die Gewitterlinie war laut SRF Meteo eindrücklich und windintensiv.

Die Böenspitzen erreichten in Le Bouveret VS am Genfersee bis zu 129 Kilometern pro Stunde. Aber auch im Flachland wurden Windböen von 80 bis 105 km/h gemessen.

Auch an Blitzen fehlte es nicht: SRF Meteo zählte rund 18'000.

In Luzern kam ein Gewitter von Südwesten und bewegte sich Richtung Nordosten in die Kantone Zug und Zürich. Auch über Langenthal BE tobte ein Unwetter und wurde weiter geweht.

Ein Gewitter über Lanzenhäusern BE bewegte sich mit 86 Kilometern pro Stunde Richtung Emmental. In der Ostschweiz zog das Donnerwetter von Langnau am Albis ZH gegen den Thurgau.

Folgen und Schäden

Das heftige Gewitter veranlasste die Organisatoren des Zürcher Theaterspektakels, den Anlass zu Unterbrechen und die Wiese zu räumen. Personen und Spielorte seien keine zu Schaden gekommen. Um 20 Uhr wurde das Gelände wieder freigegeben.

Auch das Open Air Gampel im Wallis blieb nicht verschont. Die Folgen: Einige leicht verletzte Personen, Schäden auf dem Zeltplatz und ein Konzertabbruch.

Zwischen dem badischen Bahnhof in Basel und Riehen unterbrach ein umgestürzter Baum den Bahnverkehr. Zwischen Rorschach und Heiden AR legte ein Stromausfall die Bahn lahm, wie der Bahninformationsdienst mitteilte.

Bei der Kantonspolizei St. Gallen gingen innerhalb von zwei Stunden rund 40 Unwettermeldungen ein und die Feuerwehr rückte zu über 40 Einsätzen aus.