In Biberist SO ist am Mittag ein Brand in einem Fabrikgebäude ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage sagte.

Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung in der Region.

Die Meldung über den Brand sei bei der Kantonspolizei um 12.38 Uhr eingegangen. Daraufhin wurde ein grösserer Teil der Feuerwehr Biberist aufgeboten, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA weiter sagte.

Auch der Rettungsdienst sei vorsorglich vor Ort. Ob Personen verletzt worden seien, sei noch unklar.

Die Bevölkerung in der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen wurde über Alertswiss aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen abzuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch.