Kältewelle in der Schweiz

Zwischen Aubonne und Rolle VD wurden grosse Schneemassen auf die A1 geweht, worauf die Autobahn in Fahrtrichtung Genf gesperrt werden musste.

geweht, worauf die Autobahn in Fahrtrichtung Genf werden musste. Die Waadtländer Polizei schickte Schneeräumungsgeräte auf die Autobahn.

auf die Autobahn. Trotz der schwierigen Fahrverhältnisse gab es wenig Verkehrsunfälle.

Zusatzinhalt überspringen Auch Zugstrecken betroffen Rund um den Genfersee kommt es auch zu verschiedenen Einschränkungen im Bahnverkehr. Einen Überblick dazu finden Sie hier.

Wegen dem starken Schneefall und dem Wind kam es im Kanton Waadt auch zu Zugsausfällen und Verspätungen. Zudem blieben wegen der Bise auf dem Genfersee die Kursschiffe ganz in den Häfen.

Die Böen am Genfersee erreichten bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Auf dem La Dôle, dem Berggipfel im Waadtländer Jura, wurden sogar 140 Kilometer pro Stunde gemessen und es herrschte auf dem Gipfel minus dreissig Grad. Weil es in den kommenden Tagen eisig kalt bleibt, dürften kleinere Seen und Weiher zufrieren.