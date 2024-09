Per E-Mail teilen

Das Unwetter kam nicht überraschend. Bereits gestern wurde im Wallis starker Regen vorausgesagt. Im Saastal haben sich die Verantwortlichen deshalb entsprechend vorbereitet.

Legende: Die Bodenbrücke bei Eisten im Saastal VS wurde vom Murgang stark beschädigt. ZVG

«Wir haben bereits gestern Abend an den Seitenbächen Bagger aufgestellt», sagt Bruno Ruppen, Gemeindepräsident von Saas-Grund. «Heute Morgen ab halb sieben, regnete es dann immer stärker, aber Stand jetzt haben wir das Wasser im Griff.»

Keine Personen zu Schaden gekommen

Trotz der Vorbereitungen kam es zu einem Erdrutsch: Auf der Zufahrtsstrasse von Stalden nach Saas-Grund riss ein Murgang eine Brücke bei Eisten weg. Deswegen bleibt die Kantonsstrasse vorläufig gesperrt. «Frühstens morgen wird sie wieder befahrbar sein», sagt Ruppen.

Personen seien keine zu Schaden gekommen. Und: In Saas-Grund sei nirgends Wasser in die Häuser gelangt. Einzig in Saas-Allmagell sei ein Parkplatz überschwemmt worden.

Erhöhte Wachsamkeit für die Rhone

Für heute Nachmittag ist nochmals heftiger Regen angekündigt. Darum hat das Kantonale Führungsorgan (KFO) beschlossen, die erhöhte Wachsamkeit für die Seitengewässer in den Regionen Oberes Val d'Hérens, Anniviers, Mattertal, Saastal, Simplon, Binntal, Goms und Aletsch aufrechtzuerhalten. Ausserdem gab es eine Warnung an die Führungsstäbe für die Rhone von Gletsch bis Martigny heraus. Der Rhoneabfluss befinde sich derzeit leicht über dem Normalwert und dürfte weiter ansteigen.

Die Region Saastal war bereits Ende Juni und Anfang Juli von heftigen Unwettern heimgesucht worden. Überschwemmungen und Schlammlawinen verursachten grosse Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur.