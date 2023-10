Nestlé streicht in Wangen bei Olten 90 Stellen

In der Teigfabrik in Wangen bei Olten (SO) fallen 90 von 200 Stellen weg.

Nestlé will die Fabrik modernisieren und investiert 6.5 Millionen Franken.

Hergestellt werden in Wangen jeden Tag 100 Tonnen Frischteige.

Der Standort in Wangen werde neu ausgerichtet, teilt Nestlé mit. Aktuell produziert die Fabrik viel für den Export, etwa nach Frankreich oder Italien. Künftig will sich Nestlé auf die Produktion für die Marken Leisi und Buitoni und damit auf den Schweizer Markt konzentrieren. Die Herstellung für andere Marken für den Export wird eingestellt.

Der Nahrungsmittelkonzern will für die Modernisierung und Automatisierung 6.5 Millionen Franken investieren. Damit bekenne man sich zur Fabrik in Wangen und zum Produktionsstandort Schweiz, betont Nestlé weiter.

Bereits mehrere Abbaurunden

Für die betroffenen Angestellten gibt es einen Sozialplan. Sie sollen bei der Suche nach einer neuen Stelle begleitet werden. Es laufe zudem die vierwöchige Konsultationsphase, wo sich die Angestellten noch zu den Plänen äussern könnten.

Es ist nicht der erste Abbauschritt in der Fabrik in Wangen. Noch vor 10 Jahren arbeiteten 360 Personen dort. Die Produktion wurde bereits mehrfach modernisiert, was zu einem Stellenabbau geführt hat. Nestlé hatte 1997 die Firma Leisi übernommen. Diese wurde als Pionierin beim Fertigteig bekannt.