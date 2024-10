Stellenabbau Zehnder stellt Heizkörperproduktion in Gränichen ein

Die auf das Raumklima spezialisierte Zehnder Group verstärkt, wie im Juli angekündigt, ihre Sparmassnahmen aufgrund des schleppenden Geschäftsgangs.

So wird unter anderem die Produktion von Flachrohrheizkörpern in Gränichen eingestellt und nach Frankreich verlegt.

Dies ist mit dem Abbau von bis zu 50 Arbeitsplätzen verbunden, wie Zehnder nun mitteilte.

Die Schliessung der Produktion ist für April 2025 terminiert. Laut Zehnder ist beabsichtigt, dass ein Teil der betroffenen Beschäftigten in den Bereichen Service und Unterhalt weiterarbeiten kann. Ein Konsultationsprozess sei eingeleitet und der bestehende Sozialplan werde angewendet.

Legende: Die auf das Raumklima spezialisierte Zehnder Group muss im Juli wie angekündigt ihre Sparmassnahmen verstärken. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Der Standort Gränichen soll zu einem Kompetenzzentrum für das Kerngeschäft der Raumlüftung und Innenraum-Klimalösungen ausgebaut werden. Es soll das wachsende Service- und Unterhaltsgeschäft umfassen sowie für Informations-, Aus- und Weiterbildungszwecke zur Verfügung stehen.

Mit einem umfangreichen Massnahmenpaket soll die laufende Transformation zu einer Systemanbieterin für Innenraum-Klimasysteme beschleunigt werden, begründete das Unternehmen die Schritte.

Produktion in der Schweiz nicht mehr wettbewerbsfähig

Grund für die Restrukturierung sind hohe Kosten und stetig sinkende Volumen: Die Heizkörperproduktion in der Schweiz ist so nicht mehr konkurrenzfähig. Deshalb werde die Produktion von Flachrohrheizkörpern im französischen Werk in Vaux-Andigny konsolidiert. Dort steigt damit die Auslastung nachhaltig, was wiederum die Kostenstruktur verbessern soll.

Aufgrund des Aufkommens von Bodenheizungen sei die Nachfrage nach Heizkörpern im Neubaugeschäft seit Jahren rückläufig, so Zehnder. Und diese Entwicklung werde voraussichtlich anhalten. Mit der Umnutzung ist auch geplant, in Gränichen in den nächsten Jahren neue Arbeitsplätze für die wachsende Nachfrage nach Unterhalts­dienst­leistungen für Lüftungsanlagen und in der Beschaffung und Verarbeitung von Komponenten für Innenraum-Klimasysteme zu schaffen.

Kosten im laufenden Jahr

Die Schritte sind mit Sonderkosten von insgesamt rund 19 bis 23 Millionen Franken verbunden. Einerseits sind dies die Investitionen in Gränichen, weitere Organisations- und Restrukturierungs­massnahmen, einschliesslich einer Wertberichtigung des Werks im chinesischen Dachang. Andererseits betrifft das Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der anhaltenden Immobilienkrise in China.

Zusammen mit den bereits im ersten Halbjahr kommunizierten Einmalkosten von knapp 9.5 Millionen Franken aus der Veräusserung des Climate Ceiling Solutions Geschäfts und selektiven Organisationsanpassungen werden sich die Einmalkosten im Jahr 2024 voraussichtlich gesamthaft auf rund 28 bis 33 Millionen Franken belaufen.

Weitere Informationen zur Umsetzung der Massnahmen will Zehnder anlässlich Bilanzmedienkonferenz vom 26. Februar geben.