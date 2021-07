Heftige Gewitter haben am späten Samstagabend die Zentralschweiz heimgesucht.

Der Autoverkehr nach Engelberg ist seit 9 Uhr wieder gewährleistet. Reisen mit der Bahn sind aber voraussichtlich den ganzen Tag verunmöglicht.

Zuvor war das Obwaldner Dorf während elf Stunden von der Aussenwelt komplett abgeschnitten.

In Wolfenschiessen (NW) mussten rund 30 Personen ihre Wohnungen verlassen. In Oberrickenbach (NW) sowie in Steinerberg (SZ) wurde je ein Jugendlager evakuiert.

Nach dem schweren Unwetter in der Innerschweiz am Samstagabend hat sich die Verkehrslage am Sonntagmorgen leicht entspannt. Ab 9 Uhr bestand wieder einer Verbindung zwischen Wolfenschiessen (NW) und Engelberg (OW). Wie der Kanton Nidwalden auf Twitter mitteilte, erfolgt die Verbindung über eine Umfahrungsstrasse. Der Verkehr werde wechselseitig geführt und sei auf Fahrzeuge bis maximal 3.5 Tonnen beschränkt.

Tweet Kanton Nidwalden

Voraussichtlich den ganzen Tag unterbrochen bleibt dagegen die Linie der Zentralbahn zwischen Wolfenschiessen und Engelberg, wie das Unternehmen auf seiner Webseite informierte.

Eltschenbach trat über Ufer

Der Eltschenbach war im Bereich Parketterie in Wolfenschiessen über die Ufer getreten und deckte die Kantonsstrasse in Richtung Engelberg mit Geröll, Schutt und Kies zu, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntagmorgen mitteilte. Um 21 Uhr habe man die Kantonsstrasse zwischen Wolfenschiessen und Engelberg sowie die Kantonsstrasse zwischen Wolfenschiessen und Grafenort OW komplett schliessen müssen.

Der Bach hat (...) die ganze Hauptstrasse und das Geleise der Zentralbahn überschüttet – zwei bis drei Meter hoch. Da ist kein Durchkommen mehr möglich.

Wegen des Hochwassers ist nach wie vor auch die Zugverbindung unterbrochen. Das Trassee der Zentralbahn war unterspült worden. Die Aufräumarbeiten sind im Gang.

Pfadilager evakuiert

In Wolfenschiessen (NW) haben die Behörden Evakuationen veranlasst. Rund 30 Personen mussten für eine Nacht ihre Wohnungen verlassen. Die meisten haben bei Verwandten unterkommen können, rund ein Dutzend Personen hat in einer Zivilschutzanlage schlafen.

In Oberrickenbach musste auch ein Pfadilager mit über 50 Personen für eine Nacht in eine Zivilschutzanlage untergebracht werden.

Weitere Gewitter? Einsatzkräfte sind geeeicht Box aufklappen Box zuklappen Im Engelberger Tal sind weitere Gewitter mit Unwetterpotential angekündigt. Laut Christof Näpflin, Chef Gemeindeführungsstab Wolfenschiessen, sind Behörden und Einsatzkräfte «angespannt». Man werde aber eine «langjährige Erfahrung einsetzen» und «frühzeitig Schutzmassnahmen» einrichten. «Wenn es uns wieder braucht, werden wir wieder draussen sein für Bevölkerung», so Näpflin. Die Erfahrung der Verantwortlichen beschreibt der Chef Gemeindeführungsstab Wolfenschiessen wie folgt: «Bei uns müsste die Feuerwehr nicht Feuerwehr heissen, sondern Wasserwehr. Wasser und Schnee ist hier unser grösstes Problem.»

Engelberger Aa blieb knapp im Bett

Feuerwehr, Zivilschutz und die Polizei standen im Dauereinsatz. Die Engelberger Aa trat «glücklicherweise knapp nicht über die Ufer», wie die Kantonspolizei Nidwalden schrieb. In der Region Oberrickenbach seien noch verschiedene Wanderwege durch Erdrutsche verschüttet und nicht passierbar.

Die Strasse zwischen Wolfenschiessen und Oberrickenbach konnte laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr wieder geöffnet werden. Der Zugverkehr dürfte laut SBB bis voraussichtlich gegen 12.00 Uhr am Sonntag eingeschränkt sein. Es sei mit Zugausfällen zu rechnen.

Seegemeinden sind alarmiert

Der Pegelstand des Vierwaldstättersees ist laut Angaben der Kantonspolizei ebenfalls hoch. Die Seegemeinden beobachteten die Lage und hielten sich für geeignete Massnahmen bereit.

Auch die Kantone Schwyz und Glarus wurden durch das heftige Gewitter mit Starkregen in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Kantonspolizei Schwyz gingen bis Mitternacht rund zwei Dutzend Meldungen wegen Wassereinbrüchen in Häuser und überfluteten Strassen ein, wie sie am Sonntagmorgen mitteilte.

Stark getroffen wurden die Gemeinden Lauerz, Steinen und Goldau. Die Strasse zwischen Lauerz und Seewen war bis am Sonntagmorgen um 7 Uhr gesperrt. In Steinerberg wurde ein Jungwachtlager in eine Zivilschutzanlage evakuiert, wie es in der Mitteilung hiess. Im Kanton Glarus blieb es laut Angaben der Kantonspolizei insgesamt ruhig. In einem Fall habe die Feuerwehr einen Keller auspumpen müssen.

Viel Regen im Kanton Schwyz

Laut SRF Meteo regnete es während der Nacht auf Sonntag in vielen Regionen der Schweiz ergiebig. So betrug die Niederschlagsmenge in Gersau SZ innerhalb eines Tages 70.3 Millimeter. In Salez SG waren es 43.2 Millimeter, in Sattel SZ 42.3 Millimeter, in Bellelay im Berner Jura 41.3 Millimeter, in Engelberg OW 37.4 Millimeter und in Meiringen BE 37.0 Millimeter.