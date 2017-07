Geothermie ohne dass die Erde bebt

Aus Wissenschaftsmagazin vom 10.9.2016

Die Geothermie in der Schweiz hat es zur Zeit schwer: Nach Abbruch von Projekten in Basel und St. Gallen will man nun untersuchen, wie Geothermieprojekte betrieben werden können, ohne Erdbeben auszulösen.

Im Felslabor Grimsel in 450 Metern Tiefe startet ein Experiment, das zeigen soll, wie man Gestein durchlässig machen kann, ohne Erschütterungen zu verursachen.

Anita Vonmont