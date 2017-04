Parteichef Albert Rösti zeigte sich «sehr enttäuscht» über das Urteil. Dass es politisch motiviert sei, belege der knappe Richterspruch. «Es zeigt sich jetzt, dass die Rassismus-Strafnorm so ausgelegt wird, wie wir es immer befürchtet haben», betont Rösti. So richte sich die Norm ganz klar nicht nur gegen Holocaust- oder Genozid-Leugner, sondern schränke die Meinungsäusserungsfreiheit bei politisch missliebigen Meinungen ein. Ein identisches Plakat werde es nach der Verurteilung natürlich nicht mehr geben, sagt Rösti und ergänzt: «Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass es in Zukunft keine provokativen Plakate mehr gibt. Im Gegenteil.»