Nach einer Messerdrohung in Bellinzona hat die Bundesanwaltschaft das Verfahren übernommen. Die Gründe sind noch unklar.

Darum geht es: Eine Frau hat am Freitag in einem Mobiltelefon-Geschäft in Bellinzona die Angestellten mit einem Messer bedroht. Laut Tessiner Medienberichten soll sie dabei mehrfach «Allah Akbar» gerufen haben («Gott ist gross»). Die Bundesanwaltschaft (BA) hat das von der Tessiner Staatsanwaltschaft eröffnete Strafverfahren mittlerweile übernommen.

Legende: Ob die Frau mit ihrer Messerattacke in Bellinzona terroristische Ziele verfolgt hat, sollen die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zeigen. Keystone/Gabriele Putzu

Das ist über die mutmassliche Täterin bekannt: Gemäss einem ärztlichen Befund ist die beschuldigte Person zurzeit weder vernehmungs- noch hafterstehungsfähig. Sie wurde deshalb zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Bundesanwaltschaft habe beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht vorsorglich Untersuchungshaft beantragt für den Fall, dass sich der Zustand der beschuldigten Person ändern sollte.

So gehen die Ermittler vor: Im Zentrum der Ermittlungen steht die Klärung eines möglichen terroristischen Motivs. Das Verfahren wird im Auftrag der Bundesanwaltschaft von der Bundeskriminalpolizei (BKP) geführt.