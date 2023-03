Die Insel Gruppe schliesst die Spitäler an den Standorten Tiefenau und Münsingen.

Als Grund für die Schliessungen nennt die Berner Spitalgruppe den Fachkräftemangel und die finanzielle Situation.

1000 Mitarbeitende sind von der Schliessung betroffen. Der Konzern rechnet mit 200 Kündigungen.

Legende: Das Spital Tiefenau liegt im Norden der Stadt Bern. Seit 2007 gehört es zur Spital Netz Bern AG, die 2016 mit dem Inselspital zur Insel Gruppe AG fusionierte. ZVG/Insel Gruppe

Mit den Schliessungen sollen die personellen Ressourcen besser gebündelt und die finanzielle Situation verbessert werden, schreibt der Konzern in einer Medienmitteilung. Die Insel Gruppe beendet das vergangene Jahr mit einem Minus von 80 Millionen Franken.

Der Standort Münsingen soll bereits per Ende Juni 2023 geschlossen werden, der Standort Tiefenau in der Stadt Bern per Ende Jahr. Die medizinischen Angebote der Spitäler Münsingen und Tiefenau würden an anderen Standorten der Gruppe sichergestellt.

Die überwiegende Mehrheit der betroffenen Mitarbeitenden soll bei der Insel Gruppe weiterbeschäftigt werden. So wird beispielsweise medizinischem Fachpersonal ein Stellenangebot innerhalb des Konzerns garantiert. Für die restlichen Mitarbeitenden werde eine individuelle Lösung gesucht. Die Insel Gruppe geht davon aus, dass 400 Personen ihren Job verlieren werden – 200 Kündigungen dürften ausgesprochen werden.

Die Inselgruppe startet nun das gesetzlich vorgeschriebene Konsultationsverfahren.