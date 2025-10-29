Der Bundesrat will Facebook, X, Tiktok und Google Auflagen machen.

Sie sollen Nutzerinnen und Nutzern künftig ein Verfahren anbieten müssen, mit dem diese bestimmte, mutmasslich rechtswidrige Inhalte unkompliziert melden können.

Der Vorschlag des Bundesrats geht jetzt in die Vernehmlassung.

Die Landesregierung hat das Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen in die Vernehmlassung geschickt – gut anderthalb Jahre später als zunächst angekündigt.

Nur die ganz Grossen sind betroffen

Bereits im April 2023 hatte die Landesregierung bekannt gegeben, dass eine Regulierung grosser Plattformen angestrebt werde. Mitunter wegen des US-Zollstreits wurde das Geschäft seither mehrmals verschoben. Der nun präsentierte Vorentwurf beschränkt sich auf sehr grosse Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen.

Diese beeinflussten aufgrund ihrer Reichweite die öffentliche Debatte und Meinungsbildung stark, schreibt der Bundesrat. Als sehr gross gelten Dienste, die monatlich durchschnittlich von zehn Prozent der ständigen Schweizer Wohnbevölkerung genutzt werden – das sind aktuell rund 900'000 Nutzende.