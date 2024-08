Nach dem Tötungsdelikt an einer 75-jährigen Frau konnte die Polizei den 32-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Der Mann hatte vor zehn Jahren bereits zwei Frauen umgebracht - am praktisch gleichen Ort.

Er befand sich seither in einer stationären Massnahme in der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel.

Am Freitagnachmittag kam die Meldung: Um 14:30 Uhr konnte die Polizei am Rhein den Mann verhaften, der in dringendem Verdacht steht, am Tag zuvor eine 75-jährige Frau getötet zu haben. Zur Verhaftung führte ein Hinweis einer aufmerksamen Drittperson, wie die Basler Staatsanwaltschaft schreibt.

Zuvor publizierten die Behörden einen Fahndungsaufruf mit Bild und Namen des Mannes. Dies führte nun offenbar zum Erfolg. Der Mann gelte als gefährlich, hiess es im Aufruf. Die Staatsanwaltschaft rate dringend, ihn nicht anzusprechen, sondern Beobachtungen umgehend zu melden.

Bereits wegen Mordes verurteilt

Grund: Der Tatverdächtige wurde bereits wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Er brachte 2014 in derselben Nachbarschaft zwei Frauen um und verletzte einen weiteren Mann schwer. Dies bestätigte Martin Schütz, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage von SRF. Zuvor hatte die «Basler Zeitung» darüber berichtet.

Das Basler Strafgericht hatte im September 2015 für den psychisch schwer kranken Mann eine stationäre psychiatrische Behandlung angeordnet. Es stellte fest, dass der schuldunfähige Täter den Tatbestand des mehrfachen und des versuchten Mordes erfüllt hat.

Der Fall wirft Fragen auf: Wie kann es sein, dass er auf freiem Fuss ist? Hatte er die Tat geplant? Kannten sich Opfer und Täter? Diese Fragen bleiben bislang unbeantwortet.

Wie die «Basler Zeitung» schreibt, hatte der Tatverdächtige am Donnerstag «unbegleiteten Freigang». Die Universitären Kliniken Basel wollten sich auf Anfrage nicht dazu äussern und verwiesen auf die Staatsanwaltschaft. Man könne im Moment keine Auskunft erteilen. Auch das Justiz- und Sicherheitsdepartement wollte am Freitag keine Stellung nehmen.