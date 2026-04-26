Ein Sanierungsplan für die historische Trinkhalle Tarasp im Unterengadin steht. Noch steht aber eine Baubewilligung aus – wegen spezieller Auflagen.

Es ist ruhig geworden in und um die ehemalige Trinkhalle des Kurhauses Tarasp in Scuol GR. Der Inn rauscht vorbei hier im Unterengadin, die Büvetta Tarasp nebenan ist in einem schlechten Zustand. Seit 20 Jahren ist das Gelände nunmehr abgesperrt. Die Decken und Wände bröckeln, vom Hang oberhalb drohen Steinschläge – statt internationaler Gäste tummeln sich wenige Neugierige auf dem Areal, die einen Lost Place erkunden wollen.

Letzte erhaltene Trinkhalle der Schweiz

Dies könnte sich bald ändern. Seit Sonntag ist klar: Es wird eine Stiftung gegründet, die eine Renovation und eine Wiederaufnahme des Betriebs vorantreiben soll. Die Stimmbevölkerung von Scuol sagte mit 72 Prozent deutlich Ja bei einer entsprechenden Abstimmung. «Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung den Wert und die Einzigartigkeit der Büvetta und der Mineralwasserquellen erkannt und gewürdigt hat», sagt Gemeindepräsidentin Aita Zanetti.

Die Büvetta Tarasp früher

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Büvetta Tarasp in Scuol GR gibt es seit 150 Jahren. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Die Büvetta Tarasp in Scuol GR gibt es seit 150 Jahren. SRF

Bild 2 von 5. Die Trinkhalle war jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Die Trinkhalle war jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt. SRF

Bild 3 von 5. In die hohen Räumlichkeiten und gebogenen Hallen kamen gutsituierte Menschen zur Kur. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: In die hohen Räumlichkeiten und gebogenen Hallen kamen gutsituierte Menschen zur Kur. SRF

Bild 4 von 5. Direkt ab mineralisierten Quellen gab es Wasser in kleinen Gläsern. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Direkt ab mineralisierten Quellen gab es Wasser in kleinen Gläsern. SRF

Bild 5 von 5. Bis in die 1970er-Jahre gingen hier regelmässig Kurgäste auf und ab. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Bis in die 1970er-Jahre gingen hier regelmässig Kurgäste auf und ab. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Büvetta Tarasp gilt als die einzige erhaltene derartige Trinkhalle aus der Zeit, als der Kur- und Bädertourismus in der Schweiz so richtig boomte. Ab 1876, vor genau 150 Jahren, bis in die 1970er-Jahre kamen Gäste aus aller Welt ins Kurhaus Nairs. Die zugehörige Büvetta (rätoromanisch für Trinkhalle) war zu ihren goldenen Zeiten ein beliebter Treffpunkt und ein Ort, an dem sich der Adel für Mineralwasserkuren aufhielt.

Unmittelbar unter dem Gebäude sprudeln zwei Mineralquellen, die als die zwei am meisten mineralisierten Quellen Europas gelten, weil sie aus einer Tiefe von über zehn Kilometern stammen. Die Lucius- und Emerita-Quellen dienten dazu, Leber-, Magen-, Gallen- und Darmkrankheiten zu heilen. Heute sprudelt das Wasser zwar immer noch, es ist aber modrig und müffelt. Der Zahn der Zeit nagt an den Gemäuern.

Die Büvetta Tarasp heute

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Seit 20 Jahren ist die Trinkhalle abgesperrt. Bildquelle: SRF. 1 / 5 Legende: Seit 20 Jahren ist die Trinkhalle abgesperrt. SRF

Bild 2 von 5. Innen drin ist vieles zerfallen. Der Zahn der Zeit nagt an der Büvetta. Bildquelle: SRF. 2 / 5 Legende: Innen drin ist vieles zerfallen. Der Zahn der Zeit nagt an der Büvetta. SRF

Bild 3 von 5. Noch ist vieles so, wie es mal war – zum Beispiel der Empfang, wo Kundinnen und Kunden Trinkgläser abholen konnten. Bildquelle: SRF. 3 / 5 Legende: Noch ist vieles so, wie es mal war – zum Beispiel der Empfang, wo Kundinnen und Kunden Trinkgläser abholen konnten. SRF

Bild 4 von 5. Aus den Quellfassungen sprudelt immer noch das Wasser. Bildquelle: SRF. 4 / 5 Legende: Aus den Quellfassungen sprudelt immer noch das Wasser. SRF

Bild 5 von 5. Die Büvetta Tarasp liegt malerisch, direkt am Inn, mitten in einem waldigen Talgebiet. Bildquelle: SRF. 5 / 5 Legende: Die Büvetta Tarasp liegt malerisch, direkt am Inn, mitten in einem waldigen Talgebiet. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Mittlerweile steht das Kulturgut unter höchstem eidgenössischen und kantonalem Denkmalschutz. Entsprechend kompliziert sei es gewesen, die Sanierung zu planen, sagt Projektleiter und Architekt Christian Müller: «So etwas habe ich in meiner 30-jährigen Laufbahn noch nie erlebt.»

18 Millionen Franken kostet die Renovation

Seit sechs Jahren plant Müller den Bau. Und jetzt könnte es bald zum Wiedererwachen kommen. Die noch zu gründende Stiftung soll sich um die Finanzierung kümmern, um die Büvetta wieder auf Vordermann zu bringen. Ohne die Stiftung keine neue Trinkhalle.

Die Gemeinde Scuol rechnete vor: 18 Millionen Franken soll alles kosten – Sanierung der Quellfassungen, Hang- und Ufersicherung inklusive. Weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, gibt es die Hälfte der Kosten in Form von Subventionen, 20 Prozent übernimmt die Gemeinde Scuol, 30 Prozent muss die Stiftung sammeln.

Verein kämpft seit 14 Jahren – jetzt ist schon ein Chor angefragt Box aufklappen Box zuklappen Mit dem Ja an der Urne hat der Verein Pro Büvetta Tarasp sein Ziel erreicht, dass die Trinkhalle erhalten und saniert wird. Seit 14 Jahren setzt sich der Verein dafür ein. «Es hat einen langen Atem gebraucht. Ein Atem des Durchhaltewillens, auch von der Vision, das wirklich zustande zu bringen», sagt Vereinspräsidentin Martina Melcher. Was mit dem Verein jetzt passiert, sei noch unklar. Aber: Melcher fiebert bereits der Wiedereröffnung entgegen. «Wir freuen uns riesig. Ich habe frech schon einen Chor angefragt. Auch da ist ein Ja gekommen. Auch wenn es noch ein bisschen weit weg ist», sagt sie mit einem Lachen.

Das Ziel: ein Lokal für Events, Kultur- und Wissenschaftsseminare sowie für Mineralwasser-Degustationen – ganz im Sinne des früheren Zwecks. Das Baugesuch ist eingereicht, die Bewilligung aber noch nicht erteilt. Zuerst müssen der Fels oberhalb des Gebäudes gesichert sowie eine Ufermauer gebaut werden, eine Vorgabe des Bündner Amts für Wald und Naturgefahren. Damit könnte laut Architekt Christian Müller schon dieses Jahr begonnen werden.

Danach kann die Sperrzone aufgehoben werden. Und die Büvetta Tarasp gesund werden, wie die Menschen, die früher dafür ins Unterengadin gekommen sind.