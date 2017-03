Türkischer Kulturkampf gegen den Westen?

Aus Echo der Zeit vom 26.4.2016

Recep Tayyip Erdogan befindet sich auf einem Kriegszug gegen alle, die ihn kritisieren. In der Schweiz, in Deutschland und zu Hause in der Türkei klagt er gegen Künstler, Musiker und Journalistinnen. Was will der türkische Präsident damit erreichen?

Thomas Bormann