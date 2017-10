6 Mio. Tonnen Ausbruchsmaterial und weitere Superlative: In gut zwei Jahren geht’s los mit den Bauarbeiten zur zweiten Strassenröhre.

Kaum ist der Hype um die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels verklungen, steht schon das nächste gigantische Bauprojekt am Schweizer Schicksalsberg an. 2020 soll es losgehen mit dem Bau der zweiten Gotthard-Strassenröhre. Die Eröffnung soll allerdings frühestens Ende 2027 erfolgen.

Ohnehin dürfte der Bau der zweiten Gotthard-Strassenröhre eher etwas für eingefleischte Tunnelfreunde sein. Schliesslich steht 70 Meter entfernt bereits die andere Röhre, durch die bereits Autos fahren. Zudem umwehte den Bau des Gotthard-Basistunnels für den Schienenverkehr ein verkehrspolitisch anderer Wind.

Nichtsdestotrotz: Die Tunnelbauer stehen bereits Schlange, um den prestigeträchtigen Auftrag zu ergattern – und die nackten Zahlen beeindrucken:

Der Gotthard-Strassentunnel soll 70 Meter östlich der alten Röhre gebaut werden und ebenso 16‘918 Meter lang sein.

sein. Über 6 Millionen Tonnen Ausbruchmaterial dürften anfallen.

dürften anfallen. Rund 2,8 Millionen Tonnen Gestein werden für die Verbesserung und Renaturierung der Flachwasserzone im Urnersee verwendet.

Gestein werden für die Verbesserung und der verwendet. Etwa 2,5 Millionen Tonnen werden im Raum Airolo unter anderem zur Geländemodellierung und für die Teilüberdeckung der Autobahn gebraucht.

Das Projekt hat heute eine erste wichtige Hürde genommen. Der Bundesrat genehmigte das «generelle Projekt» für den Bau. Der avisierte Startschuss für den Tunnelbau könnte allerdings durch Beschwerden oder eine längere Planungsdauer verschoben werden.

Nach Abschluss der Arbeiten wird der Nord-Süd-Verkehr in die zweite Röhre verlegt, der alte Tunnel gesperrt und komplett saniert. Die beiden Röhren am Gotthard werden nicht vor 2030 gemeinsam in Betrieb genommen. Die zweite Gotthard-Strassenröhre wurde im Februar 2016 vom Stimmvolk angenommen.