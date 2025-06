Chef von Sterbekapsel-Organisation The Last Resort ist tot

Der Präsident der Schweizer Sterbehilfeorganisation The Last Resort ist tot.

Florian Willet sei schon vor einem Monat verstorben, teilt die Organisation mit.

Er war dabei, als die Sterbekapsel Sarco im vergangenen September zum ersten Mal in der Schweiz eingesetzt wurde.

Willet sass danach vorübergehend in Untersuchungshaft.

Der 47-jährige Willet starb bereits am 5. Mai in Deutschland, wie es in einem am Sonntag veröffentlichten Nachruf auf der Website von The Last Resort hiess. Willet lebte zuletzt in Zürich.

Er war als Einziger anwesend, als sich am 23. September 2024 in einem Wald bei Merishausen SH eine US-Amerikanerin in einer Sarco-Sterbekapsel das Leben nahm. Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft nahm Willet daraufhin 70 Tage in Untersuchungshaft. Auch gegen weitere Personen, die vor und nach dem Einsatz der Sterbekapsel vor Ort waren, wurden Strafverfahren eröffnet.

Legende: Die umstrittene Sterbekapsel war im Kanton Schaffhausen im September 2024 erstmals zum Einsatz gekommen. REUTERS/Denis Balibouse

Unter anderem bestand der Verdacht, Willet könnte die Frau getötet haben, weil die Kapsel nicht wie geplant funktionierte. Der Verdacht erhärtete sich jedoch nicht. Anfang Dezember 2024 wurde Willet aus der Untersuchungshaft entlassen.

Verfahren gegen Willet eingestellt

Wie die Schaffhauser Staatsanwaltschaft mitteilt, wird das Strafverfahren gegen den Verstorbenen eingestellt. Die Verfahren gegen andere Beschuldigte würden weiterlaufen. Die Ermittlungen seien sehr aufwändig.