Einen Monat vor dem Urnengang ist die Ja-Kampagne für die Umwelt­verantwortungs­initiative gestartet worden.

Die Initiative verlangt, dass die Schweiz nur so viele Ressourcen verbraucht, wie auf natürlichem Weg wieder aufgebaut werden können.

Die Initiative will Wirtschaft und Gesellschaft einem Wandel unterziehen, weg vom Profitstreben und hin zum Schutz und Erhalt der Lebensgrundlagen. Heute stellten Vertreterinnen von Jungen Grünen, Grünen und SP ihre Argumente in Bern den Medien vor. Abgestimmt wird am 9. Februar.

Die Ressourcen der Erde seien begrenzt, und es dürften nur noch so viele Schadstoffe freigesetzt werden, wie der Planet ertrage, hiess es in einer Mitteilung. Innerhalb von zehn Jahren sollen die planetaren Grenzen eingehalten werden.

Legende: Die Grünen lancieren die Kampagne für die Umweltverantwortungsinitiative an der Medienkonferenz in Bern. KEYSTONE/Peter Klaunzer

«Angesichts der eskalierenden Umweltkrisen hatten wir als Jungpartei keine andere Wahl, als diese Initiative ins Leben zu rufen», liess sich Magdalena Erni, Co-Präsidentin der Jungen Grünen zitieren. Die Wirtschaft dürfe den Planeten nicht weiter zerstören.